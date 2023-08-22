علماء روس يثبتون إمكانية التنبؤ بالزلازل قبل 6 أشهر من وقوعها

أثبت علماء الجامعة الوطنية للبحوث التكنولوجيا بموسكو وجود أنماط معينة في النشاط الزلزالي لقشرة الأرض، يمكن بمساعدتها التنبؤ بوقوع هزات قوية قبل ستة أشهر من وقوعها.



ووفقا للعلماء تُظهر الخطوط البيانية تشابهَ خصائص الكوارث الطبيعية، عندما يكون الجزء مطابقا للصورة بأكملها. ومن خلال تحليل قيم الذروة لدى الصدمات وعلاقتها بالمؤشرات الزمنية يمكن عمل تنبؤات موثوقة.

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وتقول فاليريا شيخييفا رئيسة فريق البحث: "تبدو العملية المعقدة للنشاط الزلزالي ظاهريا مشوشة. ومع ذلك ، عند دراسة مجموعة من بؤر الزلازل، مع أخذ قيم شدتها في الاعتبار، يمكن ملاحظة أنها متعددة الانكسارات، التي يمكن دراستها بطرائق الهندسة الكسيرية (fractals, Fractal Geometry). وأثبتت دراساتنا التي استمرت عدة سنوات، وجود مكونات حتمية في عملية النشاط الزلزالي (مشروطة تبادلياً). وقد تم اكتشاف علاقة بين وقوع هزة أرضية شديدة وقفزات في هذه الأنماط في العديد من بؤر الزلازل".

ومن أجل اكتشاف نمط معين في حركات القشرة الأرضية، درس فريق البحث النشاط الزلزالي لمنطقة كامتشاتكا في روسيا والجزر اليابانية الواقعة في منطقة الحزام الناري للمحيط الهادئ، والتي تقع فيها العديد من البراكين التي غالبا ما تسبب كوارث طبيعية.

وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة، أنه يمكن التنبؤ بالزلزال مسبقا، قبل وقوع الصدمة الرئيسية، التي قبلها يسجل انخفاض غير عادي في قيمة البعد الكسيري (Fractal dimension) .

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"