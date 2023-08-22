روسيا تدعم قوات الإطفاء بمركبات مميزة

أعلن مصنع الهندسة الميكانيكية بمدينة أومسك الروسية أنه بدأ بتصنيع دفعة من الآليات ذات المواصفات الخاصة التي ستستخدم في إطفاء الحرائق في البلاد.

وجاء في بيان صادر عن المصنع: "بدأنا بتصنيع دفعة جديدة من الآليات التي ستساعد قوات الإنقاذ في إطفاء الحرائق، هذه الدفعة ستكون الأولى التي سنخصصها لهيئات الإنقاذ والإطفاء المدنية في البلاد، سابقا كنا نصنع مثل هذه الآليات لصالح وزارة الدفاع الروسية".

وأضاف البيان: "سابقا كانت تستخدم هذه الآليات من قبل وزارة الدفاع في أعمال إطفاء الحرائق وفي حالات إخلاء المباني الخطرة، لكن المركبات أثبتت جدارتها في العديد من المواقف وتقرر تصنيع دفعات جديدة منها للمساعدة في إطفاء حرائق الغابات واستخدامها لشق ممرات خاصة لمنع انتشار النيران".

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وأشار البيان إلى أن الآليات الجديدة ستصنع بالكامل من مكونات مطورة في روسيا، وستجهّز بحجرات خاصة تضمن سلامة طاقمها في أثناء إطفاء الحرائق، أما خزاناتها فستتسع لـ 25 متر مكعب من سوائل الإطفاء.

المصدر: سلاح روسيا