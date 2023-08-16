اكتشاف أنواع حيوانات جديدة مختبئة لملايين السنين في تركيا

حدد العلماء نوعين من حيوانات الخلد (الطوبين) التي يعتقد أنها كانت تعيش دون ان تكتشف في جبال شرق تركيا، منذ ما يصل إلى 3 ملايين سنة.

وتنتمي حيوانات الخلد الجديدة، المسماة Talpa hakkariensis وTalpa davidiana tatvanensis، إلى مجموعة مألوفة من الثدييات الجوفية آكلة اللافقاريات الموجودة في جميع أنحاء أوروبا وغرب آسيا.

Scientists have identified two types of mole which they believe have been living undiscovered in the mountains of eastern Turkey for as many as 3 million years.https://t.co/uRBtULG1A3 — Ground News (@Ground_app) August 12, 2023

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وبينما يوجد نوع واحد فقط، يسمى الطوبين الشائع أو الطوبين الأوروبي (Talpa europaea)، في بريطانيا، يوجد في الشرق الأقصى عدد من حيوانات الخلد المختلفة، والعديد منها له نطاقات جغرافية صغيرة جدا.

واستنادا إلى أحدث تقنيات الحمض النووي، أكد العلماء أن الحيوانات الجديدة متميزة بيولوجيا عن أنواع الخلد الأخرى.

وكلا النوعين الجديدين يسكن مناطق جبلية في شرق تركيا ويمكنهما البقاء على قيد الحياة في درجات حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية في الصيف والاختباء تحت مترين (6 أقدام) من الثلج في الشتاء.

وأجريت الدراسة بواسطة علماء من جامعة أوندوكوز مايس في تركيا، وجامعة إنديانا في الولايات المتحدة ، وجامعة بليموث في المملكة المتحدة. وكان المؤلف الرئيسي للدراسة، البروفيسور ديفيد بيلتون، أستاذ علم الأحياء المائية في جامعة بليموث، مسؤولا سابقا عن تحديد ما يقارب 80 نوعا جديدا من الحيوانات.

وقال إن حيوانات الخلد الجديدة التي حددها العلماء في هذه الدراسة تبدو مشابهة للأنواع الأخرى، نظرا لأن العيش تحت الأرض يفرض قيودا خطيرة على تطور حجم الجسم وشكله.

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وتعني الاكتشافات الحديثة أن عدد أنواع الخلد الأوروبية الآسيوية المعروفة ارتفع من 16 إلى 18، وأن لكل منها خصائصه الجينية والفيزيائية المميزة.

ولتحديد هذا الاكتشاف، درس فريق العلماء حجم وشكل الهياكل الجسدية المختلفة، باستخدام التحليلات الرياضية المتقدمة التي سمحت لهم أيضا بتضمين العينات التي جمعت في القرن التاسع عشر والتي ما تزال متوفرة في مجموعات المتحف.

وأكد التحليل التكميلي للحمض النووي للخلد، ومقارنة مفصلة مع الأنواع المعروفة، تميز الأنواع الجديدة. ونتيجة لذلك، تم تحديد Talpa hakkariensis، الموجودة في منطقة هكاري جنوب شرق تركيا، وTalpa davidiana tatvanensis، التي تم العثور عليها بالقرب من بيتليس، في جنوب شرق تركيا، على أنها نوع جديد من الخلد، وهي مميزة للغاية من حيث الشكل والحمض النووي

المصدر: ديلي ميل