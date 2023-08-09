فرنسا.. العثور على عظام تعود لطفل مجهول

اكتشف فريق دولي من علماء الأنثروبولوجيا في كهف غروت دو رين في فرنسا عظم حوض عائدا لطفل ينتمي إلى نوع غير معروف من البشر.

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وتشير مجلة Scientific Reports إلى أن كهف Grotte du Renne هو موقع تاريخي مهم، حيث سبق أن عثر العلماء فيه على عدد كبير من الأدوات الحجرية تعود للفترة التي بدأ فيها ممثلو الإنسان العاقل بإزاحة إنسان نياندرتال تدريجيا من أوروبا قبل حوالي 45000 عام. ولكن لم يتفق الباحثون على من ذا الذي منهم صنع هذه الأدوات.

وقد عثر العلماء في هذا الكهف على بقايا إنسان نياندرتال، من بينها عظم طفل إنسان عاقل Homo sapiens. ولكن عندما قارن علماء الأنثروبولوجيا هذا العظم بعظام تعود لأطفال من فترة لاحقة، اكتشفوا وجود اختلافات في عظم الحرقفة (أحد أجزاء عظم الورك).

ووفقا لهم، قد يشير هذا إلى وجود سلالة غير معروفة سابقا للإنسان العاقل على الأرض ذات مورفولوجيا تختلف عن تلك التي عند البشر المعاصرين. وربما كانت هذه الأنواع هي التي صنعت الأدوات الحجرية التي عثر عليها في الكهف.

المصدر: gazeta.ru