هل يحمل "غبار خارجي" على سطح كاتدرائية في بريطانيا أدلة على كيفية تشكل الحياة على الأرض؟!

قد تبدو فكرة أن واحدة من أقدم الكاتدرائيات في بريطانيا يمكن أن تساعد في الكشف عن أسرار الحياة في النظام الشمسي بعيدة المنال.

لكن هذا بالضبط ما يأمله العلماء بعد الشروع في مشروع لجمع غبار خارجي سقط على الأسطح القديمة من الفضاء.

ومن المأمول أن هذه الجسيمات، التي تأتي من المذنبات والنيازك، قد تحمل أدلة على كيفية تشكل الحياة على الأرض.

وضع فريق من الخبراء قائمة تضم 13 كاتدرائية ويعتقدون أنها قد تكون مواقع مثالية لاستعادة عينات من النيازك الدقيقة، بدءا من كاتدرائية كانتربري.

وصعد بعض الباحثين من جامعة Kent الآن إلى قمة المبنى الذي يبلغ عمره 1000 عام للبحث عن الجسيمات، والتي عادة ما توجد فقط في أماكن مثل القارة القطبية الجنوبية لأن الغبار الأرضي العادي يجعل من الصعب اكتشافها.

ومع ذلك، فإن أسطح الكاتدرائية هي أماكن مثالية للعثور على الغبار الكوني بسبب حجمها وعدم إمكانية الوصول إليها.

وقالت الدكتورة بيني وزنياكيفيتش، كبيرة المحاضرين في علوم الفضاء بجامعة Kent: "حتى وقت قريب، كان يُنظر عموما إلى محاولة البحث عن النيازك الدقيقة في أي مكان آخر غير أماكن مثل القطب الجنوبي، بأنها صعبة جدا. إنها تصل إلى الأرض بأعداد كبيرة، لذلك نقدر أن حوالي 20.000 إلى 40.000 طن من الغبار يصل كل عام من خارج كوكب الأرض. لكن هذا منتشر على كامل سطح الكوكب".

وأضافت: "كانت هناك تقديرات تشير إلى أنها تصل إلى حوالي واحد إلى ستة جسيمات لكل متر مربع سنويا، إذا قمت بنشرها بالتساوي. وإذا كنت محظوظا، فقد يضربك أحدها - لكن ليس بشدة. بحلول الوقت الذي تصل فيه إلى السطح، تكون قد طافت لأسفل. لكن في أماكن أخرى غير القطب الجنوبي، من الواضح أن لديك كميات كبيرة من الغبار الأرضي الذي نتخذه، وقد يكون من الصعب جدا البحث عن الغبار الكوني".

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وقال الدكتور ماتياس فان جينكين، الباحث المشارك في جامعة Kent: "النيازك الدقيقة هي الجسيمات التي تنجو من دخول الغلاف الجوي. ويحترق معظمه عند وصوله إلى الغلاف الجوي بسبب اصطدامه بجزيئات الهواء؛ وأصبح ما نسميه الدخان النيزكي. لكن النيازك الدقيقة يتراوح حجمها بين بضع عشرات من الميكرونات ومليمترين افتراضاً. لذا يمكنك رؤية الأشياء الكبيرة جدا بالعين المجردة كما يمكنك رؤية نقطة سوداء على إصبعك".

وبمجرد جمع العينات، يعيدها الباحثون إلى المختبر في محاولة لعزل الغبار الكوني عن المواد الأخرى الموجودة على السطح.

وأضاف الدكتور فان جينكين: "تعيدها إلى المختبر وتغسل العينة لأن الأسطح متسخة جدا. هناك الكثير من براز الطيور، على سبيل المثال. بعد ذلك، بمجرد تنظيفها، يمكنك استخدام المجهر ثم قضاء ساعات وساعات في البحث عن المجالات. إنها عملية طويلة جدا".

وقالت وزنياكيفيتش إن العلماء غالبا ما يستخدمون المغناطيس للمساعدة على جمع النيازك الدقيقة.

وأضافت: "من الخصائص الرائعة حقا لكثير من حبيبات الغبار الآتي من خارج كوكب الأرض أنها تحتوي على مادة مغناطيسية بداخلها". لذا يمكنك زيادة فرصك في العثور على نيزك صغير باستخدام مغناطيس لفصل الجزء المغناطيسي بالفعل ثم البحث من خلاله. ثم، إذا بحثت عن الجسيمات التي دخلت بالفعل عبر الغلاف الجوي وذابت، فإنها ستشكل مجالات مميزة جدا. باختصار، يمكنك بالفعل العثور على جسيمات كونية بين الغبار على أسطح المنازل.

وقال الدكتور فان جينكين إن الهدف من المشروع هو العثور على أدلة حول كيفية تشكل الحياة على الأرض.

وقال: "لتبسيط الأمر، دعنا نقول إننا نعلم أن الأحماض الأمينية هي اللبنات الأساسية للحياة. إنها جزيئات عضوية بسيطة إلى حد ما. الجزيئات القائمة على الكربون والتي تعتبر ضرورية لظهور الحياة. تم العثور على هذه الجزيئات في النيازك، وكذلك النيازك الدقيقة. لذلك هناك احتمال ألا تظهر اللبنات الأساسية للحياة على الأرض ولكنها ظهرت في الفضاء، ثم تم تسليمها إلى الأرض في وقت مبكر. ومن ثم فإن وجود الماء والطاقة يسمح لهذه الجزيئات بأن تصبح أكثر وأكثر تعقيدا - ما يؤدي في النهاية إلى الحياة".

وحصل فريق الباحثين أيضا على إذن من عدة كاتدرائيات أخرى في جميع أنحاء البلاد لإجراء تحقيقات مماثلة على الأسطح.

المصدر: ديلي ميل