طالب روسي يبتكر جهازا يقلل من حوادث الطيران

تمكن طالب في جامعة كوروليوف الروسية من تطوير جهاز من شأنه التقليل من حوادث الطيران التي يتسبب بها الوقود غير النقي.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للجامعة: "تمكن طالب من جامعتنا من تطوير جهاز يمكنه الكشف عن وجود ماء في وقود الطائرات، هذا الأمر سيساعد على التقليل من حوادث الطيران المرتبطة بتكون الجليد في وقود الطائرة أثناء تحليقها".

وأضاف البيان: "الجهاز الجديد سيتم تركيبه مستقبلا على آلات وعربات تزويد الطائرات بالوقود، والجهاز إياه يعتمد في عمله على إشارات الليزر القادرة على اكتشاف الماء في الوقود، وفي حال اكتشاف قطرة ماء في الوقود سيصدر إنذارا لتحذير الطواقم الفنية.. عند تزويد الطائرات بالوقود في المطارات من الضروري إجراء مراقبة دقيقة، تدخل كمية معينة من الماء إلى الكيروسين مباشرة من الغلاف الجوي المحيط، ويمكن أيضا أن يتسرب الماء المتكثف من جدران خزان الوقود إلى داخل الخزان، أثناء الطيران وعندما تكون درجة الحرارة الخارجية أقل من الصفر يمكن أن تتكون بلورات الجليد من قطرات الماء في الكيروسين ما يؤدي إلى انسداد أنظمة تزويد الطائرة بالوقود ويتسبب بوقوع الحوادث".

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وتبعا للجامعة فإن الجهاز ما يزال قيد التطوير والاختبار حاليا، ومن المفترض أن ينتهي تطوير نموذج نهائي له خلال سنتين، وبناء على النتائج اختبارات النموذج سيتم تقديم طلب لتسجيل براءة اختراع له، واعتماده من قبل المطارات وشركات الطيران.

المصدر: فيستي