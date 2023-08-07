دراسة: الوعي البيئي لا يقلل من انبعاثات الكربون!

تتسبب الشركات ذات التصنيفات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) المرتفعة في إلحاق الضرر بالبيئة بالقدر نفسه الذي تسببه أقرانها ذات الدرجات المنخفضة، وفقا لبحث جديد.

وأجرى البحث مزود المؤشر Scientific Beta ونشرته Financial Times يوم الإثنين.

وقال مدير أبحاث Scientific Beta فيليكس غولتز لـ"التايمز": "إن تصنيفات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لها علاقة قليلة أو معدومة بكثافة الكربون، حتى عند النظر فقط في الركيزة البيئية لهذه التصنيفات"، مضيفا أنه "يمكن إلغاء الحد من كثافة الكربون في المحافظ الخضراء بشكل فعال من خلال إضافة أهداف ESG".

ووجد الباحثون أنه إذا كان هناك أي شيء، فمن المرجح أن ترتبط تصنيفات ESG المرتفعة ببصمة كربونية أكبر، مشيرين إلى أنه عند استخدام جميع المقاييس الثلاثة، كانت المحافظ الناتجة أقل خضرة من متوسط المؤشر المرجح بالقيمة السوقية.

ونظرا لأن المقاييس الاجتماعية والحوكمة ليس لها علاقة بالبصمة الكربونية للشركة أو بالسياسات البيئية - لا تتداخل مبادرات التنوع وتدابير مكافحة الفساد مع ضوابط التلوث أو الحفاظ على الموارد - "من الممكن جدا أن تكون الشركة عالية الانبعاثات جيدة جدا على مستوى الحوكمة أو رضا الموظفين"، وبالتالي تحقيق درجة عالية بشكل مخادع من ESG، كما أوضح غولتز.

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ومع ذلك، اعترف بأنه "حتى الركيزة البيئية لا علاقة لها إلى حد كبير بانبعاثات الكربون". وبدلا من ذلك، قال، تم تحديد المقياس من خلال سمات أكثر واقعية مثل استخدام المياه وإدارة النفايات.

وأوضحت شركة التصنيف MSCI ESG Research، وهي واحدة من ثلاث وكالات تم استخدام تصنيفاتها في ESG في بحث Scientific Beta، أن تصنيفات ESG لم تكن تهدف في الواقع إلى قياس مدى ملاءمة الشركة للبيئة، حتى لو كانت قد تولت هذا الدور في أذهان الكثيرين في الإعلام والمؤسسة التجارية.

وتم تصميم تصنيفات ESG بشكل أساسي لقياس مرونة الشركة في مواجهة المخاطر البيئية والمجتمعية والحوكمة المادية.

وقالت الشركة: إنها ليست مصممة لقياس تأثير الشركة على تغير المناخ. بدلا من ذلك، تأخذ الركيزة البيئية في الاعتبار الخطط المستقبلية للحد من انبعاثات الكربون، واستثمارات التكنولوجيا النظيفة، وإدارة المخاطر المتعلقة بالطبيعة.

ومن المرجح أن تتفاقم مشكلة مقاييس ESG التي تعمل لأغراض متقاطعة قبل أن تتحسن، وفقا لغولتز، الذي أشار إلى أنه يتم باستمرار إضافة مقاييس جديدة.

وقال هورتنس بيوي، المدير العالمي لأبحاث الاستدامة في وكالة التصنيف Morningstar: "يحتاج المستثمرون إلى التفكير مليا في جوانب الاستدامة التي يرغبون في تحديد أولوياتها عند إنشاء المحافظ - تقليل الكربون أو تصنيف ESG مرتفع".

المصدر: RT