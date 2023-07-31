الطحالب الحمراء للحماية من قصور القلب

اكتشف علماء معهد الفيزياء الحيوية النظرية والتجريبية التابع لأكاديمية العلوم الروسية آلية استخدام مضادات أكسدة طبيعية مستخلصة من الطحالب الحمراء للوقاية وعلاج أمراض القلب.



ويشير المكتب الإعلامي لوزارة العلوم والتعليم العالي الروسية، إلى أن العلماء اختبروا بنجاح عقار أستاكزانتين (Astaxanthin) المستخلص من الطحالب الحمراء، واتضح لهم أن هذا المضاد الطبيعي للأكسدة يساعد على حماية مكون مهم من مكونات الخلية - الميتوكوندريا ويمكن استخدامه كعلاج إضافي لأمراض القلب.

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وتقول يوليا بابورينا، كبيرة الباحثين في مختبر التنظيم الدوائي للمقاومة الخلوية: "لقد حددنا البروتينات التي تغير مكوناتها في الميتاكوندريا قلب الجرذان التي تعاني من قصور القلب (يحدث بسبب حقن الأيزوبروتيرينول). واكتشفنا أن بروتين البروهيبتين يغير محتواه أثناء الإجهاد التأكسدي الناجم عن الأيزوبروتيرينول. وقد أعاد استخدام الأستاكزانتين مستوى البروتين في الميتاكوندريا إلى ما كان عليه قبل الاختبار. وهذا يدل على أن بروتين البروهيبتين يمكن أن يكون هدفا له".

ووفقا للمكتب الإعلامي، غالبا ما يلاحظ ضعف الميتوكوندريا في حالة أمراض القلب، ما يؤدي إلى انخفاض إنتاج الأدينوسين الثلاثي الفوسفات (ATP) ، وهو مادة تعمل بمثابة "ناقل للطاقة" في الخلية. لذلك، لحماية القلب، من المهم للغاية حماية الميتوكوندريا.

ويزيد الأستاكزانتين من محتوى بروتين البروهيبتين، الذي بدوره يعزز اندماج غشاء الميتوكوندريا الخارجي، مع تحسين الحالة الوظيفية للميتوكوندريا. وتشير آلية العمل الوقائي للأستاكزانتين، إلى احتمال استخدامه للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية وعلاجها.

المصدر: تاس