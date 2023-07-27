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ابتكار طريقة "أبدية" لإعادة تدوير البلاستيك

العلوم والتكنولوجيا

ابتكار طريقة
Globallookpress Wolfram Cüppers/imageBROKER.com
صورة تعبيرية
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ابتكر علماء جامعة كارديف البريطانية طريقة لإعادة تدوير البلاستيك الملون.

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وتشير مجلة Polymer Chemistry إلى أن الطرق المستخدمة حاليا في إعادة تدوير البوليمرات المستخدمة على نطاق واسع في قناني المشروبات وتغليف المواد الغذائية والملابس والإلكترونيات، تتضمن صهرها وتحويلها إلى منتجات جديدة. ولكن هذه الطرق لا تسمح بإزالة المواد والأصباغ المضافة سابقا. بالإضافة إلى ذلك، فإن البلاستيك المعاد تدويره أقل جودة من المواد الأصلية.

والآن تغلب مبتكرو الطريقة الجديدة على هذه المشكلة، حيث تمكنوا لأول مرة من فصل المونوميرات من البوليميرات الملونة، وتحويلها إلى بلاستيك أبيض اللون. وتتضمن التقنية الجديدة استخدام مفاعل خاص يضاف له مونوميرات جديدة لإضفاء اللون المطلوب إلى البلاستيك مع الحفاظ على خصائص المواد الأساسية. ويمكن بعد ذلك إزالة الصبغة في عملية إزالة البلمرة. ومن المفترض أن تصبح هذه الطريقة "أبدية" في إعادة تدوير البلاستيك.

ويشير الباحثون، إلى أن قطاع الصناعة لا يملك حاليا بنية تحتية لاستخدام الطريقة المبتكرة. لذلك يعملون حاليا على تحسين العملية ورفع جدواها الاقتصادية، بالإضافة إلى ضمان إمكانية معالجة البوليميرات الجديدة واستخدامها في منتجات حقيقية.

المصدر: لينتا. رو

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