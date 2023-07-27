عالم محيطات روسي يشكك في اختفاء Gulf Stream عام 2025

أعلن عالم المحيطات الروسي إيغور باشماتشنيكوف أن من غير المتوقع، حتى منتصف القرن 21، تدمير النظام الحالي لتيارات المحيطات العالمية في المحيط الأطلسي وحدوث كوارث مناخية ذات صلة بهذا.





ويشير العالم في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا"، إلى أن صحيفة The Guardian نشرت موضوعا عن نتائج دراسة علمية تشير إلى أن نظام تيار الخليج "Gulf Stream " قد يختفي بسبب الاحتباس الحراري في وقت مبكر من عام 2025، ما سيؤدي إلى عواقب مناخية كارثية.

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ووفقا له، تشير البيانات التي جمعت خلال أكثر من 20 عاما من المتابعة إلى ضعف طفيف في دوران انقلاب خط الزوال الأطلسي AMOC على مدار العقود الماضية، وهو أقل من 20 بالمئة من متوسط ​​قيمته.

ويقول: "استقرت في السنوات الأخيرة كثافة AMOC بل حتى زادت بشكل طفيف. وتشير سلسلة أطول من الملاحظات البديلة (تحديد كثافة AMOC من البيانات غير المباشرة) إلى أن عملية الضعف المسجلة في العقود الأخيرة ليست اتجاهية، حيث تحصل تقلبات مرحلية في كثافة AMOC خلال عقود".

ووفقا له، تشير معظم النماذج، إلى أن ضعف AMOC سيستمر في المستقبل، ولكن لا يتوقع في منتصف القرن الحادي والعشرين، انهيار النظام الحالي لتيارات المحيطات العالمية في المحيط الأطلسي وحدوث كوارث مناخية.

ويؤكد على أن نمذجة مناخ العالم هي عملية معقدة جدا، لأنها يجب أن تأخذ في الاعتبار عددا كبيرا من العوامل.

ويقول: "لذلك فإن السيناريو المذكور في الدراسة المنشورة ليس سوى أحد السيناريوهات المحتملة فقط. وإذا حصل فعلا فإنه سيؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المياه في المنطقة الاستوائية وفي المناطق القطبية، ما سيؤدي إلى حدوث أعاصير شديدة ومتكررة وتغيرات مناخية في مناطق مختلفة من العالم. ومن المحتمل في هذه الحالة أن تنخفض درجات الحرارة في المناطق الشمالية الروسية. ولكننا حتى الآن لم نلاحظ أي اتجاهات معاكسة".

المصدر: صحيفة "إزفستيا"