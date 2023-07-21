مسؤول سابق في غوغل: الذكاء الاصطناعي سيبث الحياة في الدمى الجنسية!

زعم مو غودات، الرئيس التنفيذي السابق للأعمال في Google X، أن أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي قد تؤدي إلى دمى جنسية "حية" ومواقع مواعدة تغمرها صور ذكاء اصطناعي واقعية.

وقال المدير التنفيذي السابق في قسم البحث والتطوير في غوغل، لبودكاست Impact Theory، إن التقارب بين الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والواقع المعزز قد ينتهي به الأمر إلى تغيير نسيج المجتمع وخلق "إعادة تصميم مهمة للغاية للحب والعلاقات".

وردا على سؤال من المضيف توم بيليو، عن الاضطرابات القصيرة المدى التي يسببها الذكاء الاصطناعي، خاصة فيما يتعلق بالجنس، أشار غودات إلى أن النشاط الجنسي البديل موجود بالفعل وأن الناس يحتاجون فقط إلى الحصول على سماعة رأس VR ومعرفة كيف أصبحت المحاكاة الجنسية الواقعية بشكل لا يصدق.

وقال غودات: "فكر فقط في كل الأوهام التي لا يمكننا فك شفرتها الآن"، مضيفا أن "الجنس يحدث في الدماغ في نهاية اليوم، وليس من الصعب محاكاة الجانب المادي منه. إذا تمكنا من إقناعك بأن هذا الروبوت الجنسي على قيد الحياة أو أن تجربة الجنس في سماعة رأس الواقع الافتراضي أو سماعة الواقع المعزز ما زالت حية، فهناك تنطلق. اذهب إلى أبعد من ذلك بضع سنوات وفكر في Neuralink وطرق أخرى للاتصال مباشرة بجهازك العصبي، فلماذا تحتاج إلى [إنسان] آخر في المقام الأول؟".

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وجادل بأن متعة الرفقة والجنس هي "كل الإشارات في دماغك" واقترح أنه يمكن محاكاة مثل هذا النشاط، مثلما يمكن للعلماء الآن "بسهولة بالغة" محاكاة كيفية تحريك العضلات ونسخ إشارات الدماغ الأخرى.

وذهب غودات لرفض "الجدل الضخم" حول شعور الذكاء الاصطناعي أو كيف يجب أن يتفاعل الناس معه. "هل يهم ما إذا كان مورغان فريمان الذي يتحدث إليك على الشاشة هو في الواقع مورغان فريمان أو صورة رمزية تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي إذا كنت مقتنعا بأنه هو فعلا؟".

وأشار أيضا إلى الحوافز التجارية الكبيرة في زيادة تطوير تقنية الذكاء الاصطناعي، لا سيما في مجال المواعدة، حيث تتباهى بالفعل تطبيقات مثل Replica - روبوت محادثة AI يتعلم تقليد أساليب كتابة المستخدمين من أجل تطوير روابط معهم - بحوالي مليوني مستخدم.

وسأل غودات: "نظرا لوجود أموال فيها، ما الذي يمنع تطبيق المواعدة التالي من منحك صورا رمزية حتى الآن؟". وزعم أن "الكثير من الناس سيحاولون ذلك"، معترفا بأنه لا يعرف ما إذا كانت مثل هذه التطورات "المخيفة" هي للأفضل أم للأسوأ.

المصدر: RT