اكتشاف نوع جديد من الأفاعي السامة

اكتشف العلماء في أستراليا نوعا جديدا من الأفاعي السامة، كان يعتقد سابقا أنه نوع معروف.

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وتشير Daily Mail، إلى أن الدراسات الجينية التي أجراها علماء جامعة أديلاند برئاسة عالم الوراثة جيمس نانكيول ومارك هاتشينسون وآخرين أظهرت أن الأفعى السامة Demansia Cyanochasma نوع جديد منفصل وليس كما كان يعتقد سابقا أنه نوع مرتبط.

ووفقا لهاتشينسون غالبا ما يخلط بين Demansia Cyanochasma وبين الأنواع الأخرى بسبب الخصائص الفيزيائية المماثلة. ولكن بعد أخذ عينات من أنسجة الأفاعي المتسلقة ومقارنتها ، اكتشفنا أن هذا نوع مستقل.

والأفعى Demansia Cyanochasma أفعى سامة ولكنها لا تعتبر خطرة على حياة الإنسان، لأن لدغتها لا تسبب أكثر من بعض الألم والتورم. وهذه الأفاعي تتغذى بصورة أساسية على السحالي.

ويبلغ طولها حوالي 70 سم وهي رفيعة جدا، ما يعني أن رأسها صغير جدا وأنيابها قصيرة جدا.

المصدر: فيستي. رو