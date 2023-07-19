بدء زخات الشهب الأكثر إثارة لهذا العام لتبلغ ذروتها بحلول منتصف الشهر المقبل

شهدت سماء الأرض بداية زخات شهب البرشاويات التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة في سماء صافية وبعيدا عن التلوث الضوئي، على مدار الأسابيع الستة المقبلة.

وتحدث زخات شهب البرشاويات السنوية كل عام بين 17 يوليو و24 أغسطس، وتعد أحد أبرز أحداث السنة الفلكية لمراقبي النجوم.

وفي حين أنه عادة ما تبلغ هذه الزخات ذروتها في أغسطس، ستكون ذروة زخات الشهب في 13 أغسطس هذا العام. ومع ذلك يمكن مشاهدة عروضها بدءا من الآن وإلى غاية الشهر المقبل.

إقرأ المزيد

وتنشأ "زخات شهب البرشاويات" سنويا بواسطة مذنب "سويفت تتل" (Comet Swift-Tuttle) عند مرور الأرض عبر مسار الحطام الذي خلفه المذنب خلال دورته حول الشمس مرة كل 133 سنة.

وكان آخر اقتراب لهذا المذنب من الأرض في عام 1992 ولن يعود حتى عام 2125. ومع ذلك، فإن أثر الحطام الذي خلفه وراءه هو ما يتسبب في تساقط زخات شهب البرشاويات كل عام.

ويتكون مسار حطام المذنب من قطع صغيرة من الجليد والصخور، وعندما تمر الأرض من خلاله، تحترق هذه القطع في الغلاف الجوي، ما يؤدي إلى تساقط الشهب.

وتشتهر زخات شهب البرشاويات بكونها نيازك مشرقة وسريعة الحركة. وغالبا ما يمكن رؤيتها تتخطى السماء بسرعات تصل إلى 60 ميلا في الثانية. ويمكن رصد هذه الشهب بمعدل 1- 2 شهاب في كل دقيقة وفي أفضل الحالات بمعدل 90 - 100 شهاب في الساعة، وبمعدل سرعة ما بين 12 إلى 72 كم في الثانية الواحدة.

وسيكون هذا العام عاما جيدا لمشاهدة زخات شهب البرشاويات حيث سيكون القمر هلالا متضائلا، لذلك لن يكون ساطعا جدا بحيث لا يتعارض مع مشاهدة العرض السماوي.

ويعد أفضل وقت لمشاهدة زخات شهب البرشاويات هو بعد منتصف الليل، عندما يكون الإشعاع (النقطة في السماء التي تظهر منها النيازك) عاليا في السماء.

المصدر: مترو