هل شاركت مسيَّرة Mantas T12 الأمريكية البحرية في الهجوم على جسر القرم؟

من غير المستبعد أن تكون مسيّرة "مانتاس- تي 12" (Mantas T12) البحرية الأمريكية غير المأهولة قد شاركت في الهجوم على جسر القرم ومحاولة تفجير أحد أعمدته يوم 17 يوليو الجاري.

طرحت تلك الفرضية قناة تليغرام "ريبار" العسكرية التحليلية، مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية سبق لها أن هاجمت سفن أسطول البحر الأسود في خليج سيفاستوبول نهاية أكتوبر عام 2022 باستخدام تلك المسيّرات البحرية.

وأبدت هذا الرأي صحيفة "موسكوفسكي كومسوموليتس" الروسية التي قالت إن الولايات المتحدة كانت قد سلّمت كييف في أبريل عام 2022 ما يسمى بـ"سفن الخفر البحري".

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يذكر أن Mantas T12 هي منظومة بحرية مسيّرة تكتيكية تُنتجها شركة Maritime Tactical Systems الأمريكية. وتُخصص المسيّرة البحرية لتنفيذ مختلف المهام البحرية من قبل السلاح البحري وفيلق مشاة البحرية الأمريكية. وتحمل المسيّرة البحرية على متنها 64 كيلوغراما من الحمولة المفيدة، ويتم التحكم فيها بواسطة محطة برية خاصة (GCS ) تستخدم شبكة الاتصالات الخاصة، وتم تزويد المسيّرة بمنظومة كهربائية بصرية وجهاز للمسح الجانبي ورادار مائي ومنظومة Black Hornet nano المسيّرة الجوية. وتضمن مستشعرات Mantas الرصد الدائري بـ360 درجة.

وتمتلك المسيّرة البحرية محركا ذا مروحتيْن وتتم تغذيته ببطاريات كهربائية، وقد تتسارع حتى سرعة 45 كلم/ساعة، وتسير إلى مدى 60 ميل بحري ( نحو 96 كيلومترا)، طول المسيرة 361 سنتيمتر، عرضها 91 سنتيمترا، ارتفاعها 36 سنتيمترا، إزاحتها 18 سنتيمترا، وزنها الأقصى 95 كيلوغراما.

المصدر: RBC.ru