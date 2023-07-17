طراد "الأميرال ناخيموف" يحل محل نظيره "بطرس الأكبر" في البحرية الروسية

سيتم إخراج الطراد النووي الثقيل "بطرس الأكبر"، بصفته سفينة رائدة في الأسطول الشمالي الروسي، من تشكيلة الأسطول بعد انتهاء اختبارات الطراد النووي الثقيل "الأميرال ناخيموف".

صرح بذلك مصدر مقرب من البحرية الروسية لوكالة "تاس" الروسية.

وقال المصدر إن قرارا مبدئيا بشطب طراد "بطرس الأكبر" قد أتخذ، وقد انتقل الجزء الأكبر من طاقمه إلى طراد "الأميرال ناخيموف" الذي لا يزال قيد الاختبار بعد انتهاء عملية الإصلاح والتحديث.، بينما لا تتوفر في وكالة "تاس" معلومات تؤكد هذا الخبر.

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يذكر أن الطراديْن "بطرس الأكبر" و"الأميرال ناخيموف" يمثلان المشروع السوفيتي للطرادات الصاروخية النووية المزودة بالمحرك النووي من طراز "1144 أورلان". أما الطرادان الآخران من هذا المشروع المذكور "الأميرال لازاريف" و"كيروف" فقد تم إتلافهما.

جدير بالذكر أن طراد "الأميرال ناخيموف" يخضع في الوقت الراهن لاختبارات مختلفة بعد الانتهاء من إصلاحه وتحديثه.

وحسب المصادر المفتوحة فإن السفينة قد حصلت على أسلحة جديدة، بينها 80 منصة من صواريخ "تسيركون" الفرط صوتي و"كاليبر" و"أونيكس". كما تم تحديث منظومات الدفاع الجوي ومكافحة الغواصات والأجهزة الإلكترونية.

المصدر:روسيسكايا غازيتا