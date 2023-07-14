روسيا..بركان إيبيكو يقذف برماد بركاني إلى ارتفاع 3 كلم

رصد الخبراء عمودا من الرماد البركاني ارتفاعه 3 كيلومترات قذفه بركان إيبيكو الواقع في سلسلة جبال كوريل الكبرى.

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ويشير المكتب الإعلامي للإدارة الرئيسية بوزارة الطوارئ الروسية لمنطقة سخالين، إلى ان عمود الرماد البركاني انتشر باتجاه الجنوب الشرقي مسافة تبعد عن البركان 5 كيلومترات. ولم يلاحظ تساقط الرماد البركاني في مدينة سيفيرو كوريلسك القريبة، كما لم تنتشر رائحة كبريتيد الهيدروجين، وليس هناك أي خطر يهدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن بركان إيبيكو الذي يبلغ ارتفاعه 1156م ويقع في الجزء الشمالي من جزيرة باراموشير، كان قد قذف في 11 يوليو الجاري عمودا من الرماد البركاني ارتفاعه 3,5 كيلومتر وانتشر في الاتجاه الشرقي مسافة تزيد عن 5 كيلومترات.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"