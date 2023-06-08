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بركان إيبيكو في جزر الكوريل يقذف عمودا من الرماد ارتفاعه 2.5 كلم

العلوم والتكنولوجيا

بركان إيبيكو في جزر الكوريل يقذف عمودا من الرماد ارتفاعه 2.5 كلم
Sputnik Alexander Piragis
بركان إيبيكو
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أعلن المكتب الإعلامي للمديرية الرئيسية لوزارة الطوارئ الروسية في مقاطعة سخالين أن بركان إيبيكو في جزر الكوريل قذف عمودا من الرماد البركاني ارتفاعه 2.5 كيلومتر.

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وجاء في بيان المكتب: "تلقينا يوم 8 يونيو معلومات من مجموعة الاستجابة لثوران البراكين التابعة لفرع أكاديمية العلوم الروسية في الشرق الأقصى، معلومات عن قذف بركان إيبكو في جزر الكوريل عمودا من الرماد البركاني ارتفاعه 2.5 كيلومتر فوق سطح البحر".

وتشير المديرية الرئيسية لوزارة الطوارئ أيضا إلى أن عمود الرماد البركاني امتد باتجاه الجنوب الشرقي مسافة تزيد عن 5 كيلومترات. وأنه لم يلاحظ تساقط الرماد في مدينة سيفيروكوريلسك ولم تنتشر رائحة كبريتيد الهيدروجين، أي ليس هناك ما يهدد حياة سكانها.

ويذكر أن بركان إيبيكو كان قد قذف يوم 5 يونيو الجاري عمودا من الرماد البركاني بلغ ارتفاعه 3 كلم.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"

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