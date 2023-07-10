روسيا تبدأ في إنتاج صواريخ جديدة مضادة للبَرَد

بدأ في روسيا إطلاق الإنتاج الصناعي المتسلسل لصواريخ "آلازان – 8 إم" الجديدة المضادة للبَرَد وذات المواصفات المطوّرة.

وقد تولت إنتاجها شركة "تشابايف" من مدينة تشيبوكساري الروسية، بصفتها فرعا من مؤسسة "روستيخ" الحكومية. والصواريخ قادرة على تقليل خسائر المحاصيل الناتجة من البَرَد في المناطق الجنوبية من البلاد بنسبة 70-90٪. وتم إرسال أولى الصواريخ إلى خدمات الأرصاد الجوية المتخصصة.

rosingmash.ru

وتعد الصواريخ من أسرة "ألازان" مثابة الوسيلة الوحيدة للحماية من البَرَد في روسيا. وهي ترش محلولا خاصا بين السحب والغيوم، مما يتسبب في سقوط المطر بدلا من البَرَد. أما صاروخ "آلازان – 8 إم" فهو نسخة مطورة من "آلازان – 6" المشهور. وهي تختلف عن سابقتها بعيار أصغر ومكونات جديدة مشكلة جليدا ذا محتوى فضي منخفض. وقد سمح ذلك بتقليل تكلفة المواد بنسبة 20٪ وجعل المنتج الجديد أرخص من سابقاته.

يذكر أن الصواريخ المضادة للبَرَد من أسرة "آلازان" تستخدم على نطاق واسع في روسيا وخارجها، إذ أنها قادرة على ضرب سحب البرد على مسافة تصل إلى 10 كيلومترات وعلى ارتفاعات تزيد عن 8 كيلومترات. وفي صناعتها تستخدم المكونات الصديقة للبيئة فقط. والصاروخ مزوّد بنظام تدمير ذاتي حيث يتم سحقه في الهواء إلى شظايا صغيرة لا تضر بالبشر أو المباني على الأرض. وفي الوقت نفسه، فإن المحلول الموجود في تكوين "آلازان" لا يُلحق أي ضرر بالبيئة.

المصدر: rostec.ru