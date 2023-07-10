سمك طبقة الجليد الأزلي على قمة إفرست 9.5 أمتار

أعلنت وكالة شينخوا الصينية للأنباء، أن علماء صينيين قاسوا سمك طبقة الجليد على قمة إفرست باستخدام رادار قياس الأرض (Georadar) وتردده 1000 ميغاهرتز، فاتضح أنها 9.5 متر.

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وتشير الوكالة، إلى أن الباحثين حصلوا على هذه النتائج في شهر مايو عام 2022 خلال البعثة العلمية إلى إيفرست، وسوف تستخدم هذه المعلومات في دراسة التغيرات الديناميكية في الغلاف الجليدي في المناطق المرتفعة جدا من الأرض. مشيرة إلى أن الانحراف عن متوسط السمك بلغ 1.2 متر.

وفقا للوكالة، أنشأت البعثة العلمية الصينية على إفرست محطة أرصاد جوية على ارتفاع 8800 متر .

وتجدر الإشارة، إلى أن بعثة علمية صينية نيبالية مشتركة اُثبتت في عام 2020 أن ارتفاع قمة إيفرست هو 8848.86 متراً أي أعلى من الرقم السابق بـ 86 سنتمترا.

المصدر: تاس