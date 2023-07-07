تم نقله بنجاح إلى موسكو.. اللقطات الأولى لصاروخ بريطاني اغتنمته القوات الروسية (فيديو)

نجح جنود الجيش الروسي في تنفيذ عملية نقل صاروخ Storm Shadow البريطاني إلى موسكو.

أعلن ذلك على قناة "تليغرام" التابعة له رئيس المركز العسكري التقني الروسي "ذئاب القيصر" دميتري روغوزين، مشيرا إلى أن العملية استغرقت يومين. وقال إن صاروخ Storm Shadow الذي استخدمه جيش نظام كييف في منطقة زابوروجيه تم تدميره جزئيا. واتخذ قرار بتفكيكه ونقل كل جزء منه على حدى إلى موسكو. وقد تم تحميل الجناح ووحدة التحكم والرأسين الجوفاء وشديدة الانفجار. واستغرقت عملية التحميل والنقل كلها يومين.

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وقال روغوزين إن الأوكرانيين حاولوا منع القوات الروسية من نقل الصاروخ وأرسلوا مجموعة من القوات الخاصة للاستيلاء عليه. لكن الجنود الروس تمكنوا من صد هجوم تلك المجموعة.

وأشار روغوزين إلى أن أجزاء الصاروخ سُلّمت لإحدى المؤسسات الدفاعية في موسكو حيث سيقوم الأخصائيون الروس بفك شفرة خوارزميات منظومة التحكم في هذا السلاح، ثم سيقدمون تلك المعلومات لخبراء الجيش، الأمر الذي سيسمح بإيجاد سبل أكثر فاعلية لمكافحة هذا الصاروخ.

يذكر أن صاروخ Storm Shadow الذي سلمته بريطانيا لكييف يبلغ مداه 280 كيلومترا، وهو الأبعد مدى في الجيش الأوكراني. وسقط منذ بضعة أيام في منطقة زابوروجيه التي تسيطر عليها القوات الروسية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا