ابتكار ملقط صوتي لعلاج السرطان

ابتكر علماء معهد شنتشن للتكنولوجيا المتقدمة التابع لأكاديمية العلوم الصينية طريقة لعلاج السرطان بمساعدة بكتيريا معدلة وراثيا توجه بواسطة الموجات الصوتية.

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وتشير مجلة Nature Communications إلى أن الباحثين ابتكروا ملقط صوتي لتوجيه هذه البكتيريا التي يمكن استخدامها في تدمير الخلايا السرطانية.

ووفقا للعلماء، أصبحت البكتيريا المعدلة وراثيا أكثر حساسة للموجات الصوتية. وتتضمن الطريقة التي يقترحها العلماء توجيه البكتيريا بواسطة الموجة الصوتية إلى الورم السرطاني . وقد أكدت نتائج اختبارات هذه الطريقة على الفئران الحية فعالية تراكم البكتيريا في الورم السرطاني.

ويعتمد عمل الملقط المبتكر على محول يولد موجات صوتية حجمية ثلاثية الأبعاد، يمكنها بسهولة المرور عبر أنسجة الجسم مقارنة بالموجات المغناطيسية او الضوئية. لذلك قد يشكل الملقط المبتكر اختراقا في علاج السرطان المستهدف. لأن العلاج يركز على الورم السرطاني دون أن يمس الأنسجة السليمة، ما يضمن فعالية عالية للعلاج مع أدنى حد للاثار الجانبية.

المصدر: gazeta.ru