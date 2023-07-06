المدفع القناص "رابيرا" لا يزال في خدمة الجيش الروسي

يصف الجنود الروس مدفع "رابيرا إم تي – 12" الروسي المضاد للدبابات بأنه قناصة لدقته وبساطة توجيهه.

بينما لم يفت أوانه ولا يزال يدمر نقاط الاستناد التابعة للجيش الأوكراني على مسافة حتى 7 كيلومترات على الرغم من أنه دخل الخدمة في الجيش السوفيتي عام 1961.

وأفادت الخدمة الصحفية للمنطقة العسكرية الغربية للجيش الروسيي بأن أفراد المدفعية الروس يمكن أن يرموا من المدفع بسرعة 6 طلقات في الدقيقة، وفي بعض الحالات استطاع طاقم "رابيرا" إطلاق 12 طلقة دون توقف.

ويستخدم المدفع كل أنواع الذخائر ويدمر الدبابات بقذائف جوفاء، كما يدمر القوة البشرية ونقاط الاستناد والمنشآت الهندسية بواسطة الذخائر شديدة الانفجار وذخائر الشظايا، وفي حال تزويد المدفع بجهاز توجيه خاص يمكن أن يطلق صواريخ مضادة للدبابات.

وعلاوة على ذلك بمقدور المدفع إطلاق النيران بالرمي المباشر ومن مواقع مستورة على حد سواء.

المصدر: روسيسكايا غازيتا