عطل فني يضرب "تويتر" في عدد من دول العالم

أبلغ مستخدمو منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" عن وجود مشكلات فنية في بعض الخدمات، مؤكدين أنهم لا يستطيعون الوصول إلى التغريدات.

واشتكى عدد من المستخدمين من توقف الاتصال بالصفحة الرئيسية لـ"تويتر"، بالإضافة لعدم قدرة البعض على تشغيل التطبيق على هواتفهم، وعدم ظهور التغريدات.

ووفق موقع "داون ديتكتر" المتخصص في رصد الأعطال المعلوماتية، فإن الآلاف من الأشخاص اشتكوا من وجود عطل فني في "تويتر".

كما رصد مستخدمو "تويتر" عطلا يمنعهم من القدرة على تصفح تغريداتهم وظهور رسالة مفادها: "هناك خطأ ما.. حاول إعادة التحميل".

وكان موقع "تويتر" الذي لم يعلق على الفور على أحدث خلل تقني، قد أجرى عددا من التحديثات المهمة على موقعه وتطبيقه بموجب ملكيته الجديدة.

وأصدرت المنصة يوم الجمعة تحديثا يهدف إلى منع أي شخص غير مسجل أو مسجل الدخول إلى نظامه الأساسي من مشاهدة التغريدات.

إلى ذلك، نشر الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر" إيلون ماسك، توضيحا بخصوص القيود الجديدة على استخدام المنصة للتعامل مع مشكلتي المستويات الهائلة من حذف البيانات والتلاعب بالأنظمة.

وتضمنت القيود المؤقتة ما يلي: الحسابات الموثقة تقتصر على قراءة 6000 منشور في اليوم، حسابات لم يتم التحقق منها تقتصر على قراءة 600 منشور في اليوم، حسابات جديدة لم يتم التحقق منها حتى 300 منشور في اليوم.

وليس من المعروف ما إذا كان الخلل الفني الذي تشهده المنصة حالياً يعود إلى هذه القيود الجديدة.

To address extreme levels of data scraping & system manipulation, we’ve applied the following temporary limits:



- Verified accounts are limited to reading 6000 posts/day

- Unverified accounts to 600 posts/day

- New unverified accounts to 300/day — Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2023

المصدر: RT + وكالات