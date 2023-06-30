الكرباج الروسي لدبابات الناتو في أوكرانيا

وصفت مجلة شبيغل الألمانية المروحيات الروسية الهجومية Ка-52 بالكرباج الروسي لدبابات الناتو في أوكرانيا.





ووفقا لكاتب المقال، تتكيف القيادة العسكرية الروسية يوما بعد آخر أفضل مع تكتيك القوات الأوكرانية وهجماتها باستخدام الأسلحة الغربية.

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ويقول: "وأكثر من هذا، أصبحت الأسلحة الروسية تصد بفعالية عالية الهجمات الأوكرانية. وحاليا غالبا ما تحلق المروحيات الروسية الهجومية Ка-52 المعروفة باسم "التمساح" فوق مواقع قوات المشاة الأوكرانية.

ويشير الكاتب إلى أن هذه المروحيات تمكنت من إتلاف ثلاث حاملات جنود أمريكية من نوع Bradley أثناء الهجوم بالقرب من مالايا توكماتشكا في مقاطعة زابوروجييه.

ووفقا له، فإن القوات الروسية هي عموما أكثر نشاطا وإن حركة القوات الأوكرانية محدودة جدا بسبب حقول الألغام.

يذكر أن مجلة Military Watch Magazine اعتبرت أن المروحيات الروسية Ка-52 و Ми-28 التي تستخدمها القوات الروسية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة هي السبب في تكبد القوات الأوكرانية خسائر فادحة.

المصدر: لينتا. رو