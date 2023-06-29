وسائل إعلام: روسيا تختبر لأول مرة مسيّرتها "الصياد" الضاربة الثقيلة في العملية العسكرية (فيديو)

وجّهت روسيا مؤخرا ضربات جوية إلى منشآت الجيش الأوكراني بواسطة مسيّرة "الصياد" الضاربة الثقيلة.

استخدمت القوات المسلحة الروسية لأول مرة في منطقة العملية العسكرية الخاصة مسيّرة " إس – 70 الصياد" الضاربة الثقيلة التي يمكن أن تقودها مقاتلة "سو-57" للجيل الخامس.

أفادت بذلك وسائل الإعلام التركية نقلا عن صور فوتوغرافية تناقلتها شبكات التواصل الأوكرانية. وحسب الصحفيين فإن هيكل المسيّرة وأبعادها يشيران إلى أن هذه هي مسيّرة "الصياد" الاستطلاعية الضاربة. ويشار إلى أن المسيّرة استخدمت لتوجيه ضربة إلى منشآت الجيش الأوكراني في محافظة "سومي" الأوكرانية.

وحسب المحلل العسكري الغربي بيوتر بوتوفسكي فإن وزن المسيّرة عند الإقلاع يصل 25 طنا، منها 2.8 طنا تعود إلى الساحة. ويبلغ باع جناح المسيّرة 19 مترا، طولها 14 مترا. وبمقدورها التحليق بسرعة 1400 كلم/ساعة على الارتفاع المنخفض إلى مسافة 5000 كيلومتر.

ويمكن أن تحصل "الصياد" من أجل تدمير الرادارات على صاروخ "خا – 58" جو – أرض الذي يطلق إلى مسافة 260 كيلومترا. ومن أجل مكافحة الأهداف البحرية يمكن أن تزود المسيّرة بصاروخ "خا – 35" تحت الصوتي الذي يحلق على ارتفاع منخفض جدا. وقد تحصل المسيّرة على 4 صواريخ "خا – 74 إم 2" فوق الصوتية المطورة و8 قنابل حائمة موجهة من طراز "كاب – 250".

المصدر: لينتا.رو