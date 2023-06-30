الروس ينظفون البحيرات بواسطة نفايات النفط

ابتكر المتخصصون في جامعة هندسة الطاقة بإقليم قازان الروسية طريقة للقضاء على تلوث الأحواض المائية بالنفط باستخدام النفايات الناتجة عن صناعات الطاقة والصناعات الكيماوية.

وكما ذكرت الخدمة الصحفية في وزارة التعليم والعلوم الروسية الأربعاء 28 يونيو، فإن مختبر قسم البيئة الهندسية في الجامعة طوّر تكنولوجيا خاصة بالحصول على مادة ماصة فريدة من نوعها تستخدم لامتصاص بقايا النفط من النفايات الناتجة عن عمل محطات الطاقة الحرارية ومعالجة المياه الكيميائية.

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ونقلت الخدمة الصحفية عن لسان رئيسة فريق المتخصصين لاريسا نيقولايفا قولها:" حصلنا استنادا إلى الرواسب الناتجة عن معالجة المياه الكيميائية، على مادة ممتصة جاهزة يمكنها تنقية المياه وأسطح أخرى من الانسكابات النفطية، ما يؤدي في أغلب الأحيان إلى إستخراج الرواسب الكربونية الكارهة للماء وتنظيف سطح الماء من الانسكابات النفطية بكفاءة 95-98٪. أما المادة النفطية المتبقية فيمكن استخدامها كمصدر ثانوي للطاقة.

وأظهرت نتائج الاختبارات التي أجريت على القشريات وأسماك (الجوبي) أن المياه المعالجة برواسب الكربونات الكارهة للماء ليس لها تأثير سام حاد على البيئة الحيوية.

كما أجرى العلماء تجربة ترمي إلى إزالة التلوث النفطي في بركة الترسيب التابعة لمصنع "ماريسكي" للورق. وبلغت الكفاءة هناك ما يزيد عن 99٪. ويأمل المطورون الآن في اختبار طريقتهم في مرافق استخراج النفط والصناعات البتروكيماوية.

ويعتبر العلماء الكفاءة الاقتصادية ميزة خاصة للتكنولوجيا الجديدة، حيث يتم استخدام نفايات الإنتاج كمادة رئيسية. وتتشكل الرواسب في مرحلة التصفية الأولية للمياه الطبيعية والتي تجري نتيجة لتفعيل العمليات الفيزيائية والكيميائية. وغالبا يتم إلقاء كل هذا الحجم تقريبا في مجمعات الرواسب، وتتم معالجة 2٪ فقط بطريقة ما. بينما يتوفر هذا المنتج في أي منطقة توجد فيها محطات الطاقة الحرارية.

المصدر: تاس