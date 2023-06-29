ناقلات مزدوجة برمائية تدخل الخدمة في الجيش الروسي

تسلمت وزارة الدفاع الروسية قبل الموعد المحدد دفعة من ناقلات "دي أي – 10 بي إم" (فيتياز) المدرعة المجنزرة البرمائية الثقيلة.

ويمكن أن تستخدم لنقل الأفراد ومختلف أنواع الحمولة. كما يمكن أن توضع عليها أسلحة مختلفة.

ويرى الخبراء أن هذه الناقلات المدرعة ستوسع إلى حد بعيد إمكانات الجيش الروسي في منطقة القطب الشمالي وغيرها من المناطق. وتتميز الناقلة المدرعة المتكونة من قسميْن أمامي وخلفي بقابلية عالية للمرور في فصول السنة كلها في المناطق الوعرة، بما في ذلك المستنقعات والجليد والثلوج.

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ويمكن استخدام الناقلة المدرعة في ظروف درجة الحرارة من 45 درجة مئوية تحت الصفر إلى 40 درجة مئوية فوق الصفر. وبمقدورها كذلك عبور الموانع المائية بدون أي تجهيز مسبق، واجتياز حواجز بارتفاع 1.5 متر وخنادق بعرض 4 أمتار، وذلك مع ضغط منخفض على التربة لا يزيد عن 0.3 كلغ على السنتيمتر المربع.

وتبلغ حمولة الناقلة 30 طناً، وسرعتها القصوى 44 كلم/ساعة على الأرض و5 كلم/ساعة على الماء، طاقم المدرعة 5 أفراد.

ويبلغ وزن الناقلة 28.2 طنا. ويمكن أن تسير المدرعة مسافة 700 كلم. وتم تزويدها بمحرك يولد قوة 710 أحصنة.

واستخدمت منصة الناقلة لتصميم منظومة "ماغنوليا" الذاتية الحركة حيث يوضع على قسمها الخلفي مدفع عيار 120 ملم يجمع بين مواصفات الهاون والهوتزر والمدفع العادي.

المصدر: روسيسكايا غازيتا