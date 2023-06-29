الجيش الروسي يُدخل تعديلات ملموسة على تصميم دبابة "تي – 72 بي"

ظهرت في منطقة العملية العسكرية الخاصة دبابة غريبة لا يمكن التعرف عليها فورا كدبابة "تي – 72 بي" الروسية الصنع .

وتوصل المحللون العسكريون بعد تحليل صور فوتوغرافية التقطتها المسيّرات الجوية إلى استنتاج مفاده أن الدبابة قد أخضعت لتعديلات هامة. وقد طالت غالبيتها الحماية من هجوم الدرونات الانتحارية والذخائر التي تستهدف أكثر أماكن الدبابة تعرضا وحساسية.

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وأظهرت الصور الفوتوغرافية أن "تي – 72 بي" قد حصلت على غطاء يحمي سقف قسم المحرك وأجهزة نقل الحركة. أما بوابتا قائد الدبابة ومشغّل جهاز التصويب فقد وضع عليهما غطاء واق خاص. وقال المحللون العسكريون إن مثل هذه الخطوات من شأنها الحد من فاعلية ذخائر العدو المضادة للدبابات التي تهاجم الدبابة من الأعلى وكذلك الحماية من الدرونات الانتحارية.

وطاولت التعديلات كذلك القسم الأمامي للدبابة حيث وُضعت على جانبي المدفع عيار 125 ملم صناديق مستطيلة من شأنها الحيلولة دون اختراق الدروع الأساسية بالصواريخ المضادة للدبابات والقنابل النفاثة عن طريق تفجيرها عن بعد.

يذكر أن "تي - 72 بي" هي نسخة مطورة من دبابة "تي - 72" الأساسية في الجيش السوفيتي دخلت الخدمة في الجيش السوفيتي عام 1985 مع محرك "في - 84" الجديد ومدفع "2آ46" المطور. أما دروعها فازدادت حتى 570 ملم.

получилаالمصدر: روسيسكايا غازيتا