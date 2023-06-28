بريطانيا تطور جيلا جديدا من السفن الحربية لجيشها

أعلن موقع Naval Today أن بريطانيا ماضية في تطوير سفن عسكرية جديدة لصالح سلاح البحرية في جيشها.

وجاء في منشور على الموقع :"جرت مؤخرا في حوض بناء السفن BAE Systems عملية نقل قوس هيكل سفينة جديدة من سفن Type-26 التي تطورها بريطانيا لجيشها، وسيتم ربط القوس بجزء آخر من الهيكل خلال الفترة القادمة".

وأضاف المنشور: "هذه هي السفينة الثانية من سفن Type-26 التي تطورها بريطانيا، ومن المفترض أن تزل هذه السفينة إلى المياه عام 2024 ليتم استكمال تطويرها وتجهيزها بالمعدات المطلوبة".

وكانت شركة BAE System قد وقعت عام 2017 عقودا بقيمة 3.7 مليار جنيه إسترليني لبناء 3 فرقاطات عسكرية للجيش البريطاني من فئة Type-26 الجديدة، وكان من المفترض أن يتسلم الجيش البريطاني أول سفينة من هذه السفن عام 2020 لكن عملية التطوير والتصنيع تعثرت بسبب بعض الصعوبات الفنية، لذا من المفترض أن تسلّم السفينة الأولى ما بين عامي 2024 و2025.

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يبلغ طول كل سفينة من سفن Type-26 الجديدة 150 مترا، وعرضها 21 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 8000 طن، كما يمكن لهذه السفن الإبحار بسرعة 26 عقدة بحرية، وقطع 7000 ميل بحري في كل مهمة، وستجهز هذه السفن بصواريخ Sea Ceptor، وصواريخ "توماهوك" المجنحة، ومدافع من عيار 127 ملم، ورشاشات من عيار 20 و30 ملم، ومنصات لحمل المروحيات البحرية.

المصدر: سلاح روسيا