نظارات الذكاء الاصطناعي ستمنح قدرات خارقة في اكتشاف الكذب

أكد أحد علماء المستقبل أن أجهزة الواقع المعزز التي تعمل بالذكاء الاصطناعي ستمنح البشر قوى خارقة لاكتشاف الأكاذيب وقراءة مشاعر الآخرين.

وفي حديثه حصريا إلى موقع "ديلي ميل"، قال ديفين ليدل، كبير المستقبليين في Teague، إن أنظمة الرؤية الحاسوبية المدمجة في سماعات الرأس أو النظارات ستلتقط الإشارات العاطفية التي لا تستطيع عيون الإنسان والغرائز رؤيتها.

وستتيح التكنولوجيا للناس كشف الكذب، إلى جانب اكتشاف سياسي كاذب.

وقال ليدل إنه عندما "يندمج" الواقع المعزز مع الذكاء الاصطناعي، سيكتسب البشر قوى خارقة حسية من شأنها "تغيير المشهد الاجتماعي".

ووصف هذا بأنه "القناة الخلفية" - وهو مصطلح يستخدم عادة لوصف المناقشات التي لا يتم الإعلان عنها والتي يمكن أن تمنح الناس ميزة في المفاوضات، على سبيل المثال.

ويتوقع "تقاربا بين تقنيات رؤية الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي والأجهزة الاستهلاكية القابلة للارتداء" في السنوات القادمة.

وقال ليدل: "سيتمكن مرتديها من تمييز جميع أنواع البيانات الفسيولوجية والنفسية عن الأشخاص الآخرين".

وبالاقتران مع الذكاء الاصطناعي، سيعطي هذا الأشخاص قناة خلفية ثابتة حول الأشخاص الذين يتفاعلون معهم في الوقت الحالي.

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ويعتقد المستقبلي أن النظارات يمكن أن تقدم بصمت معلومات يمكن أن تقدم للناس ميزة في كل شيء من السياسة إلى مشهد المواعدة.

ومن المتوقع أن يصل السوق العالمي للواقع المعزز إلى 597.54 مليار دولار بحلول عام 2030، وفقا لـ Grand View Research، مع إطلاق Vision Pro من آبل بقيمة 3499 دولارا في أوائل عام 2024.

ويُظهر الذكاء الاصطناعي بالفعل وعدا في "قراءة" مشاعر الناس، حيث تقدم شركات مثل Zoom "تحليل المشاعر" في المنتجات التجريبية - حيث تقرأ الآلات ما يشعر به الناس وما يقولونه بناء على تعبيراتهم.

ويعتقد ليدل أن هذه "القوى الخارقة" الإدراكية ستمكن الناس من اكتشاف كل شيء من الأمراض الخفية إلى المشكلات العقلية - وأنه سيتم الاستفادة منها بشكل كامل.

وقال ليدل: "ينخرط البشر في العديد من الفرص وسلوكيات البحث عن المزايا، وسيضعون هذه القوى الخارقة في القنوات الخلفية لاستخدامها في جميع أنواع المجالات، من المفاوضات السياسية المعقدة إلى المواعيد الأولى العادية. وستعرض حالات الاستخدام المبكر سيناريوهات يكون فيها مشارك واحد فقط لديه قوى خارقة في القناة الخلفية، ما يخلق ملاعبا غير متساوية بشكل كبير، لذلك في النهاية، سيكون لدى الجميع مستوى معين".

وكان استخدام مثل هذه الأدوات مثيرا للجدل بالفعل - كما شهدنا في دراسة أجرتها جامعة شنغهاي جياو تونغ عام 2016، حيث ادعى الباحثون أن الشبكة العصبية يمكنها التعرف على المجرمين من صورة وجوههم بدقة تصل إلى 89.5%.

وقال ليدل إنه في المستقبل، قد يتمكن الباحثون من قياس الرفاهية المالية لتاريخهم - وحتى خصوبتهم بمجرد النظر إليهم.

وتابع: "ستكون هناك جهود لحظر استخدامها بسبب حالات الإساءة الخطيرة - أعتقد أن مسؤولي الجمارك يمنعون دخول المسافرين المصابين بمرض عقلي وأن أرباب العمل عديمي الضمير يستبعدون المتقدمين للوظائف الأقل صحة من قوائم التأمين الصحي الخاصة بهم قبل أن يتم تعيينهم".

وسيسعى الشركاء والعائلات إلى جعل المنزل خاليا من القنوات الخلفية.

لكن هذه المحاولات للمقاومة ستكون هباء لأن الأنظمة تصبح أصغر حجما وغير مكلفة بشكل متزايد، وفي النهاية تجد طريقها إلى أجسامنا من خلال زراعة شبكية العين وقناة الأذن.

المصدر: ديلي ميل