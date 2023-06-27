روسيا..طرق جديدة لاكتشاف المضادات الحيوية في الفواكه والثمار

أعلنت الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة البيطرية والنباتية، أنها تتوقع حتى نوفمبر المقبل تسجيل براءة اكتشاف مضادات حيوية في الثمار والفواكه والخضار.



ويقول سيرغي دانكفيرت رئيس الهيئة: "يعمل المعهد التابع للهيئةا على ابتكار طرق لتحديد العقاقير البيطرية في منتجات المحاصيل الزراعية- الثمار والخضروات بمختلف أنواعها. ونأمل أن تكون النتائج جاهزة بعد ثلاثة أشهر، وشهرين لاعتمادها".

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ووفقا له، توجد مضادات الحيوية في الوسط المحيط من خلال السماد الطبيعي ومزارع تربية الحيوانات ومن مياه الصرف الصحي للمنازل والمستشفيات، ومن استخدامها في تربية الأحياء المائية، ومن التربة والماء تصل إلى النباتات.

ويقول: " هذا مجال جديد مثير للقلق، ولا توجد بيانات موثوقة بهذا الشأن: فمثلا هناك عدد قليل جدا من الدراسات التي تقيم الامتصاص المحتمل وتراكم المضادات الحيوية في النباتات الزراعية".

ويشير إلى أنه وفقا لبيانات المركز العلمي الفيدرالي للصحة: مضادات الحيوية من مجموعة تتراتسكلين تتراكم في الجزر (23 نانوغرام في كل غرام) وفي الخس (7.2 نانوغرام) وفي الفجل (57 نانوغرام) وفي الكزبرة (532 نانوغرام في كل غرام)، مع ان المسموح به في المنتجات الحيوانية أقل من 10 نانوغرام.

المصدر: نوفوستي