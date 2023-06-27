العثور على ثعابين طفيليّة في قلب سمكة قرش!

عندما تفكر في الطفيليات، ربما تفكر في الديدان والحشرات، ولكن في عالم المحيط الوحشي، يبدو أن كل شيء وارد.

وحتى أسماك القرش ليست آمنة هناك، وبعض الحالات النادرة تثبت مدى قسوة الحياة تحت الأمواج. وفي قلوب وأعضاء أسماك القرش، سجل العلماء من حين لآخر طفيليا نادرا: ثعبان البحر المفصص (Simenchelys parasitica).

وفي إحدى الحالات، تم تسجيلها في عام 1997، كُشف عن اثنين من ثعابين السمك في قلب سمكة القرش ومغمورة بدماء القرش. وبعد عشر سنوات، في عام 2007، تم العثور على ثعابين مفلطحة في القلب وتجويف الجسم وعضلات نمر رملي صغير السن (Odontaspis ferox). وما يجعل هذه الحالات مثيرة للاهتمام هو أن الثعابين - النوع الوحيد من جنسها - لا تحتاج إلى أن تكون طفيليات.

وتميل الثعابين المفترسة أيضا إلى الاختباء في لحم الأسماك الكبيرة، فقط من أجل سمك الهلبوت، حيث تتغذى على قلوبها الصغيرة.

ولم يكن معروفا أن ثعبان البحر يتطفل على أسماك القرش حتى تم انتشال ذكر سمكة قرش ماكو قصيرة الزعانف من قاع بحر شمال المحيط الأطلسي الغربي في يونيو 1992 وتم إحضاره إلى اليابسة في مونتوك بنيويورك.

كانت سمكة القرش كبيرة، حيث قلبت الميزان 395 كيلوغراما. تم تعليقها على حبل طويل، ما يعني أن الخطاف قد أمسك بها في مكان آخر غير فمها، وكانت نافقة بالفعل عندما تم إحضارها.

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ويشير اللون إلى أن القرش كان في قاع البحر الموحل لبعض الوقت. وتم وضعه في غرفة باردة حتى اليوم التالي حتى يمكن دراسته بعناية لتحديد كيفية نفوقه - المرض، على سبيل المثال، أو الطفيليات.

وفي اليوم التالي، عندما تم قطع سمكة القرش من قبل علماء الأحياء جانين كايرا من جامعة كونيتيكت ونانسي كوهلر من مركز علوم المصايد الشمالية الشرقية، كانت هناك مفاجأة في تجويف قلب سمكة القرش، ثعابين ممتلئة ولامعة، يبلغ طولها 21 و24 سم (8.3 و9.4 بوصة)، على التوالي.

وكتب فريق بقيادة كايرا: "امتلأت معدة ثعبان السمك بالدم، ما يشير إلى أنه كان داخل سمكة القرش على الأقل لفترة كافية ليتغذى".

وكان هناك ضرر في قلب القرش لم يكن موجودا في قلوب ستة من أسماك القرش الأخرى قصيرة الزعانف خالية من ثعبان البحر والتي فحصها الباحثون. ولكن، من المثير للاهتمام، أن العلماء لم يتمكنوا من العثور على إشارات لكيفية انتقال الثعابين من خارج القرش إلى داخل قلبه.

ويعتقد الفريق أن ما حدث هو أن الثعابين وجدت القرش مصابا أو نافقا بسبب الخطاف الطويل واغتنمت الفرصة لتتغذى.

ويبدو أن الثعابين تزدهر على مصادر الغذاء التي لا تعيش. على جثة حوت تمت ملاحظتها قبالة سواحل اليابان، على سبيل المثال، شكلت الثعابين المفترسة أكثر من نصف الملاحظات الإجمالية للحيوانات القادمة لتتغذى.

في الوقت الحالي، فإن استراتيجيتها الحالية هي ما يعرف بالتطفل الاختياري. لا تحتاج الثعابين لتتغذى على الحيوانات الحية. لكن القدرة على القيام بذلك يمكن أن تكون مماثلة لكيفية تطور الكائنات الحية الأخرى التي تلزم التطفل.

وكما لاحظت كايرا وزملاؤها، فإن "هذه القدرة على العيش لفترة وجيزة داخل كائن حي آخر لها أهمية تطورية محتملة لأنها توفر فرصة مستقبلية للتغيرات الجينية والبيئية التي يمكن أن تنتج في النهاية سلالات طفيليات ملزمة ومضيفين حقيقيين".

ونشرت الورقة البحثية في مجلة الأحياء البيئية للأسماك.

المصدر: ساينس ألرت