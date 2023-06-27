"ناسا" تتخلى عن اختبار طائرتها الكهربائية

ألغت وكالة "ناسا" الفضائية الأمريكية مشروع طائرتها الكهربائية X-57 وتخلت عن اختبار نموذج تصميمي منها تم تصنيعه مسبقا، وذلك لأسباب تقنية ومالية.

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أعلن ذلك الجمعة 23 يونيو المتحدث الرسمي باسم "ناسا" بريدلي فليك. وقال:" مع الأسف عثرنا مؤخرا عن عطب كامن في منظومة محرك الطائرة. ويمكن أن يشكل العطب خطرا غير مقبول على الطيار وأفراد صيانة الطائرة على الأرض". وأضاف إن إزالة العطب ستكون قد تسبب في تأخير إنجاز المشروع وخروجه عن إطار التمويل الجاري تحقيقه في العام المالي الحالي.

وأوضح أن "ناسا" اتخذت قرارا بإغلاق المشروع بدون إجراء اختبارات جوية.

يذكر أن وكالة "ناسا" كانت قد أفادت عام 2016 بعملها على تحقيق مشروع الطائرة الكهربائية. وكان يخطط لإجراء رحلة اختبارية للطائرة عام 2017. ثم تم تأجيل التحليق الاختباري أكثر من مرة.

وفي يناير الماضي أعلن رئيس "ناسا" بيل نلسون أن الاختبارات الجوية لنموذج الطائرة ستجري عام 2023.

المصدر: نوفوستي