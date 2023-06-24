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خبير يكشف عواقب ازدياد النشاط الشمسي

العلوم والتكنولوجيا

خبير يكشف عواقب ازدياد النشاط الشمسي
Gettyimages.ru Stocktrek
صورة تعبيرية
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أشار خبير البيئة إيغور شكراديوك منسق برنامج تحسين البيئة الصناعية في مركز الحفاظ على الحياة البرية الروسي، إلى أن ازدياد النشاط الشمسي يمكن أن يؤدي إلى صيف شديد الحرارة.

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ويذكر أن مركز التنبؤ بالطقس الفضائي سبق أن أعلن، أنه لوحظ في يوم 20 يونيو ظهور عدد كبير من البقع الشمسية على سطح الشمس، ما يشير إلى ازدياد النشاط الشمسي.

ووفقا للخبير، ستحصل الأرض على كمية كبيرة من الحرارة، على خلفية ازدياد النشاط الشمسي .

ويقول: "إذا أخذنا بالاعتبار التغيرات المناخية، فإن زيادة النشاط الشمسي يمكن أن يصبح سببا في صيف شديد الحرارة. وهذا ما يشعر به حاليا سكان بعض مناطق سيبيريا والأورال".

ويشير الخبير، إلى أنه خلال فترة زيادة النشاط الشمسي تحصل عواصف جيومغناطيسية، تؤثر في الحالة الصحية للأشخاص الحساسين لتغير الطقس، وتؤدي إلى اختلال الاتصالات اللاسلكية في مناطق خطوط العرض القطبية.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"

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