فيديو لـ"رقصة" ضوء الشمس عبر الأرض وتأثيره على طول الليل والنهار على مدار السنة

يوضح فيديو جديد كيف يتغير ميلان الأرض على مدار العام، ما يؤدي لإطالة الأيام وتقصيرها من الشمال إلى الجنوب فيما يدور كوكبنا حول الشمس.

وشهد نصف الكرة الشمالي أطول يوم في السنة في 21 يونيو، الساعة 14:57 بتوقيت غرينتش، خلال حدث الانقلاب الصيفي، وهو اللحظة التي يميل فيها نصف الكرة الشمالي للأرض نحو الشمس، وبالتالي يتلقى أكبر قدر من ضوء الشمس خلال النهار.

Today is the June #Solstice, when the sun appears at its most Northerly in our skies.



This video, using @eumetsat weather satellite data, shows how the sun appears to move during the year: It is made using 365 pictures, all taken at 6am on each day over the past year. pic.twitter.com/MTZvGpicCb — Simon Proud (@simon_sat) June 21, 2023

Happy #solstice! ☀️

Today in the Northern Hemisphere we're acknowledging the start of summer and the day with the longest period of light.#Meteosat-11 captured our beautiful planet today at 06:00 UTC 🛰️#SummerSolstice#EarthFromSpacepic.twitter.com/LCSOxsPfKI — EUMETSAT (@eumetsat) June 21, 2023

وهذا يعني أن تاريخ 21 يونيو كان الأطول نهارا لنصف الكوكب شمال خط الاستواء حيث يدخل فصل الصيف ذروته.

ولكن بينما ينعم نصف الكرة الشمالي بأشعة الشمس، يشهد النصف الجنوبي من الكرة الأرضية فصل الشتاء الذي يبلغ ذروته. وبعد حدث الانقلاب، يبدأ يوم نصف الكرة الجنوبي في الإطالة بينما سيبدأ النصف الشمالي من الكرة الأرضية في فقدان دقائق من ضوء النهار.

Guess what... it's our birthday! 🥳

For 3⃣7⃣ years we've been operating 🛰️ that observe the atmosphere, ocean & land surfaces 24 hours a day, 365 days a year. In 2022 we added 1 more addition to our fleet, and in the animation below you'll see just how far we've come! @ESA_EOpic.twitter.com/yHpmvAgn7s — EUMETSAT (@eumetsat) June 19, 2023

ويُظهر مقطع الفيديو الجديد الذي نشره سيمون براود، العالم في المركز الوطني لرصد الأرض في المملكة المتحدة، خط الغلس (terminator line)، الحد الفاصل بين النهار والليل، أثناء تحركه على مدار العام.

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وشرح براود في تغريدة له على حسابه في "تويتر": "هذا الفيديو، باستخدام بيانات القمر الصناعي eumetsat، يظهر كيف تبدو الشمس وهي تتحرك خلال العام: إنه مصمم باستخدام 365 صورة، تم التقاطها جميعا في الساعة 6 صباحا من كل يوم خلال العام الماضي".

ولا تتحرك الشمس عبر السماء، على الرغم من أنها تدور حول مركز مجرتنا درب التبانة، وسبب حركتها الظاهرة في السماء هو دوران الأرض حول محاورها المائلة، ما يعني أن القوس الذي ترسمه الشمس في السماء يتغير يوما بعد يوم، ويزداد حجمه في نصف الكرة الشمالي من الانقلاب الشتوي في ديسمبر إلى الانقلاب الصيفي في يونيو والعكس بالعكس.

والفيديو عبارة عن سلسلة من الصور الملتقطة بواسطة القمر الصناعي الأوروبي للطقس Meteosat، الذي يراقب الكوكب من موقعه في المدار الثابت بالنسبة للأرض، وهو مدار على ارتفاع 36 ألف كم (22200 ميل)، بحيث كان القمر الصناعي معلقا فوق نقطة ثابتة فوق خط الاستواء للأرض.

ويبدأ كوكبنا الآن تحركه نحو الاعتدال الخريفي الذي يحدث في سبتمبر والذي يشهد تلقي كلا نصفي الكرة الأرضية كمية متساوية من أشعة الشمس في ذلك اليوم المحدد.

المصدر: سبيس