المكسيك.. الجفاف يكشف عن معبد قديم

أدت موجة الجفاف التي تعانيها المكسيك إلى اضمحلال نهر Grijalva في ولاية تشياباس جنوب البلاد، وظهور معبد قديم بكامله تحت الماء.



ويعود المعبد القديم "كنيسة كيشولا" إلى القرن السادس عشر، حيث كانت في بعض الأحيان قبل الجفاف، ترى أجزائه العليا فوق سطح الماء ، أما الآن فقد ظهر بكامله من تحت الماء واصبح بالإمكان الوصول اليه مشيا على الأقدام.

وتجدر الإشارة إلى أن المياه غمرت هذه الكنيسة التي يبلغ ارتفاعها 61 متراً في عام 1966 بعد اكتمال بناء سد مالباسو على نهر غريجالفا (كان يسمى سابقا تاباسكو)، الذي يبلغ طوله 480 كلم. وكانت هذه الكنيسة ثاني أكبر كنيسة في المكسيك، بناها الرهبان.

وتجدر الإشارة، إلى أن درجة الحرارة في بعض مناطق المكسيك بلغت حاليا 40 درجة مئوية، وهذه هي الموجة الثالثة لارتفاع درجات الحرارة في المكسيك منذ بداية عام 2023 ويتوقع ان تستمر 2-3 اسابيع أخرى.

المصدر: .mail.ru