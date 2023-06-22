مشهد مثير بتقنية "الفاصل الزمني" لـ 100 صاعقة تخرق السماء فوق تركيا (فيديو)

التقط مصور فوتوغرافي صورة تخطف الأنفاس بتقنية الفاصل الزمني (time-lapse) لأكثر من 100 صاعقة برق خلال عاصفة رعدية عنيفة في تركيا.

وابتكر المصور الفلكي أور إيكيزلار الصورة المذهلة من خلال الجمع بين لقطات السماء بالقرب من منزله في مدينة مودانيا الساحلية في محافظة بورصة الواقعة وسط غرب تركيا.

وقام بجمع الصور الفردية على مدار فترة 50 دقيقة في منتصف ليل 16 يونيو، ما يعني أنه، في المتوسط، كانت هناك صاعقة كل 30 ثانية.

وقال إيكيزلار في رسالة بريد إلكتروني لموقع "لايف ساينس": "كل واحد منها جميل، لكن عندما جمعت كل صواعق البرق في إطار واحد، كان مشهدا مخيفا". وأضاف أن العاصفة الرعدية كانت "وليمة بصرية رائعة".

وتظهر ثلاثة أنواع مختلفة من البرق في الصورة: بين السحاب (cloud-to-cloud)، حيث تبدأ الصاعقة من سحابة عاصفة رعدية وتنتهي بسحابة عاصفة رعدية أخرى. ومن السحاب إلى الأرض (cloud-to-ground)، حيث تتشكّل الصاعقة داخل سحابة العاصفة الرعدية وتنتهي على سطح الأرض. ومن السحاب إلى الماء ( cloud-to-water)، حيث تضرب الصاعقة الماء بدلا من الأرض، وفقا لموقع Spaceweather.com.

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ومن المألوف أن يكون هناك الكثير من الصواعق خلال عاصفة رعدية واحدة. وعلى الصعيد العالمي، تحدث نحو 1.4 مليار صاعقة كل عام، أو نحو 3 ملايين صاعقة كل يوم. وهذا يعني 44 صاعقة كل ثانية، وفقا لمكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة.

ومن المحتمل أن يكون لكل صاعقة جهد كهربائي ما بين 100 مليون و1 مليار فولت، بالإضافة إلى مليارات الأمبيرات (وحدة القياس الأساسية للتيار الكهربائي) في التيار.

ويمكن لهذه الطاقة الكبيرة أن ترفع درجة حرارة الهواء المحيط بما يتراوح بين 18000 درجة فهرنهايت (10000 درجة مئوية) و60 ألف درجة فهرنهايت (33000 درجة مئوية)، وفقا للإدارة الوطنية للغلاف الجوي والمحيطات (NOAA).

وتظهر الصورة الجديدة الشكل المتعرج الأيقوني لصواعق البرق. وما يزال العلماء غير متأكدين تماما من سبب هذه الأشكال الملتوية، لكن دراسة تعود لعام 2022 أشارت إلى أن الأنماط المميزة ناتجة عن شكل عالي التوصيل من الأكسجين يتراكم بشكل غير منتظم أثناء انتقال الصاعقة نحو الأرض.

المصدر: لايف ساينس