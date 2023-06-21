"ناسا" تعرض رسوما متحركة مروعة تقشعر لها الأبدان!

أصدرت وكالة ناسا رسما متحركا تقشعر له الأبدان يوضح مدى ارتفاع مستويات سطح البحر في العقود الثلاثة القصيرة التي كانت أقمارها الصناعية ترصدها.

ويأتي التصور المرئي للبيانات، الذي تم إصداره الأسبوع الماضي، نتيجة عمل أندرو جيه كريستنسن، مصور البيانات في استوديو التصور العلمي التابع لناسا. ومن خلال تحريك التغييرات الملحوظة في مستوى سطح البحر العالمي التي تم التقاطها بواسطة الأقمار الصناعية التي تحلق فوقها بين عامي 1993 و2022، تحول الصور مزيجا معقدا من الأرقام إلى شيء أكثر ارتباطا به.

وفي تلك السنوات الثلاثين، ارتفع مستوى سطح البحر بأكثر من 9 سنتيمترات (حوالي 3.5 بوصة).

وقد تبدو ثلاثة عقود أيضا وكأنها العمر، لكن هذا لا يتجاوز ثلثي المدة التي عرفت فيها شركة ExxonMobil، إحدى شركات النفط والغاز الرائدة في العالم، أن حرق منتجات الوقود الأحفوري لديها يطبخ الكوكب. إن تأثيرات كل تلك الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري تشعر بها الآن بشدة المجتمعات الساحلية في جميع أنحاء العالم.

ومن المتوقع أن تتأثر ملايين أخرى بارتفاع مستوى البحار الذي سيؤدي إلى "اختفاء" السواحل ما لم يتم خفض الانبعاثات بشكل كبير إلى الصفر.

وبالنسبة لأولئك منا الذين يحاولون تخيل هذه التغييرات الخطيرة من منظور شخصي أكثر، تقول وكالة ناسا إن الرسوم المتحركة "مصممة لتظهر من خلال دائرة، باستخدام الاستعارة المرئية المتمثلة في النظر إلى فتحة القارب ومشاهدة ارتفاع مستوى سطح البحر لسنوات. وعند تشغيله على شاشة مقاس 85 بوصة بدقة 4K، تكون علامات القياس في الفيديو دقيقة بالنسبة إلى العالم الحقيقي.

وقد ترتفع درجة حرارة محيطاتنا، لكن الرسوم المتحركة - لارتفاع مستوى سطح البحر في الماضي - تمنحك القشعريرة للتفكير فيما سيحدث.

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ومنذ عام 1993، تم قياس مستويات سطح البحر بشكل روتيني بواسطة الأقمار الصناعية التي ترسل إشارات راديو ping من سطح المحيط والوقت الذي تستغرقه للعودة. ومن ذلك، يمكن للباحثين حساب ومراقبة ارتفاع سطح البحر.

وتشرح كارين سان جيرمان، مديرة قسم علوم الأرض في ناسا: "لدينا هذه النظرة الواضحة لارتفاع مستوى سطح البحر مؤخرا - ويمكننا أن نتوقع بشكل أفضل مقدار وسرعة استمرار ارتفاع المحيطات".

ولعمل التوقعات، يتم إدخال البيانات في نماذج المناخ العالمي التي تحاول التوفيق بين العناصر المتنوعة لظروف سطح كوكبنا. وبالنسبة لارتفاع مستوى سطح البحر، تقترن تلك العقود الثلاثة من عمليات المراقبة عبر الأقمار الصناعية بقياسات من مقاييس المد الساحلي التي تعود إلى أكثر من 100 عام، وبيانات عن الكتل الجليدية، وبالطبع ارتفاع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

لكن تجميع هذه البيانات وإيصال ما يعنيه كل ذلك إلى الناس في جميع أنحاء العالم هو إحدى المشكلات التي تكمن في قلب أزمة المناخ - والتي ستؤثر بشكل أكبر على أولئك الذين ساهموا بأقل قدر في الاحتباس الحراري.

وفي حين أن الغلاف الجوي كان لفترة طويلة غطاء الأرض المريح، فإن الكوكب الآن يتصاعد تحت وطأة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. والمحيطات هي التي امتصت 90٪ من الحرارة التي أضفناها نحن البشر إلى النظام.

وتخزن الأمتار القليلة العلوية من المحيط قدرا كبيرا من الحرارة مثل الغلاف الجوي للأرض بأكمله. ومع ارتفاع درجة حرارة مياه البحر، يتمدد، ما يؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح البحر. ويتم دفع البحر إلى أعلى من خلال ذوبان الصفائح الجليدية.

دعونا نأمل أن تساعد التصورات مثل هذه الأشخاص أينما كانوا على إدراك المشكلة التي نواجهها جميعا - ويمكننا حلها معا.

المصدر: ساينس ألرت