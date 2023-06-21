إطلاق أكبر مصنع للهيليوم في روسيا

أطلقت شركة "نفط إركوتسك" الروسية أكبر مصنع للهيليوم في مقاطعة إركوتسك بشرق سيبيريا، وسيعمل المصنع أولا بنظام تجريبي.

صرح بذلك الثلاثاء 20 يونيو رئيس الشركة ياكوف غينسبورغ وقال: "يعمل المصنع اليوم في نظام الاستخدام التجريبي لينتقل تدريجيا إلى نظام تكنولوجي شامل سيضمن إنتاج 10 ملايين لتر من الهيليوم في السنة. وتعتبر تلك التكنولوجيا فريدة ولا مثيل لها في العالم. وأصبح المصنع الجديد منشأة صناعية ثانية تنتج الهيليوم في روسيا وأكبر معمل من حيث حجم الإنتاج.

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وأضاف أن الهليوم يستخدم على نطاق واسع في مختلف الصناعات، وبينها الطاقة النووية، وصناعة المعادن، وصناعة الأغذية، وقطاع الطب والأدوية. وأوضح أن إطلاق مصنع الهيليوم هو المرحلة الثانية لتحقيق مشروع إنشاء مجمع الكيمياء والغاز من قبل شركة" نفط إركوتسك" الروسية والذي يقضي بإكمال سلسلة تكنولوجية لمعالجة الغاز الطبيعي والغاز المصاحب مع الاستخراج العميق للمكونات الثمينة منها.

يذكر أن شركة "نفط إركوتسك" هي واحدة من أكبر الشركات المستقلة المنتجة للهيدروكربونات في روسيا. وإنها تُجري بحوثا جيولوجية والاستطلاع وتنقيب 55 حقلا للنفط في مقاطعة إركوتسك وإقليم كراسنويارسك وجمهورية ياقوتيا الروسية

وتقوم الشركة منذ عام 2011 بتطوير مجمع الكيمياء والغاز في مقاطعة إركوتسك بشرق سيبيريا والذي يتضمن المنشآت الخاصة باستخراج ونقل ومعالجة الغاز الطبيعي وكذلك مصنع الهيليوم ومعمل البوبيميرات.

المصدر: تاس