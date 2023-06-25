 
مباشر

علماء يعيدون بناء وجه مراهقة عاشت في القرن السابع

العلوم والتكنولوجيا

علماء يعيدون بناء وجه مراهقة عاشت في القرن السابع
Hew Morrison
وجه الفتاة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vjle

تمكن الخبراء من إعادة بناء وجه مراهقة أنجلوسكسونية عمرها 16 عاما عاشت في الربع الثالث من القرن السابع، وستعرض في معرض متحف كامبريدج للأثار والأنثروبولوجيا.

إقرأ المزيد
"رمسيس الثاني".. العلماء يعيدون بناء الوجه "الوسيم'' لأقوى فرعون في مصر القديمة!



ويشير موقع Phys.org، إلى أن العلماء عثروا على رفات الفتاة عام 2012 بالقرب من كامبريدج (بريطانيا) وهي مستلقية على سرير خشبي منحوت عليه صليب ذهبي نادر ودبابيس ذهبية وملابس رائعة. وقد أعاد فنان من الطب الشرعي بناء ملامح وجهها اعتمادا على تغيرات الجمجمة وبيانات عمق الأنسجة لدى القوقازيات. والمثير في الأمر أن مستوى عينها اليسرى دون العين اليمنى بحوالي نصف سنتيمتر.

وأظهرت نتائج تحليل النظائر لعظام وأسنان الفتاة، أنها في السابعة من العمر انتقلت إلى إنجلترا من المناطق القريبة من جبال الألب، ويعتقد أنها من جنوب ألمانيا، حيث أنه في هذه المرحلة انخفضت نسبة البروتين في نظامها الغذائي. وقد سبق أن شخص الخبراء إصابتها بمرض، ولكنهم لم يتمكنوا من تحديد السبب الحقيقي لوفاتها.

ويشير الخبراء إلى أن الصليب الذهبي الذي عثر عليه مع الرفات مرصع بالعقيق، وهو خامس صليب من هذا النوع يعثر عليه في بريطانيا. ويشير هذا الصليب إلى أن الفتاة كانت من عائلة ارستقراطية ومن أوئل معتنقي المسيحية في إنجلترا. وكان علماء الآثار قد عثروا على صليب مماثل في قبر القديس كوثبرت.

المصدر: لينتا. رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. تطورات العصيان المسلح.. إعلان للكرملين وتفاصيل اتفاق بشأن مصير قائد "فاغنر"