مقاطع فيديو صادمة من ناسا تظهر انبعاثات الكربون كما لو كانت مرئية!

نعلم أن النشاط البشري يضخم كمية ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي بمعدلات قياسية، ويحد من إشعاع الحرارة في الفضاء ويساهم في الاحترار العام للكوكب.

وتظهر مقاطع فيديو أصدرها استوديو التصور العلمي التابع لناسا، بدقة أين يتم إطلاق غالبية هذا الغازات الدفيئة الحرجة، وكيف يتغير ذلك على مدار عام واحد.

وهناك ثلاثة مقاطع فيديو يمكنك مشاهدتها وتغطي مناطق مختلفة من العالم. وتُظهر إطلاق ثاني أكسيد الكربون في عام 2021، مع انبعاثات ملونة باللون البرتقالي للوقود الأحفوري، والأحمر لحرق الكتلة الحيوية، والأخضر للنظم البيئية للأرض، والأزرق للمحيطات.

وتظهر النقاط الزرقاء الأماكن التي تمتص فيها مياه المحيطات الكربون إلى حد كبير، والنقاط الخضراء من قبل العناصر المنتجة على الأرض.

وهناك عدد قليل من المناطق المحددة التي يجب البحث عنها في الفيديو: فوق أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، ابحث عن نقطة التلوث الساخنة في المنطقة الشمالية الشرقية من الولايات المتحدة، والنبض الأخضر لغابات الأمازون المطيرة حيث تمتص الأشجار الكربون أثناء ساعات النهار.

لاحظ كيف يهيمن اللون البرتقالي على الغلاف الجوي، وكيف تنتشر انبعاثات الوقود الأحفوري التي يمثلها ليغلف الكوكب بأكمله مع مرور الأشهر.

وتوضح وكالة ناسا في منشور المدونة المصاحب: "تتيح لنا تقنيات النمذجة الحاسوبية الجديدة في مكتب النمذجة والاستيعاب العالمية التابع لناسا تشريح غلافنا الجوي وفهم بعض المساهمين الرئيسيين في هذا العازل الجامح".

وفي المقطع الثاني، الذي يعرض أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، يمكنك أن ترى تركيزات أعلى من انبعاثات الوقود الأحفوري يتم إطلاقها من الدول الأوروبية والسعودية. هناك أيضا سحابة أقل وضوحا من انبعاثات الحروق الزراعية الحمراء القادمة من وسط إفريقيا.

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وعندما يتعلق الأمر بفيديو آسيا وأستراليا، فإن قدرا كبيرا من التلوث يحجب بكين في الصين. قارن ذلك بالنقص النسبي في انبعاثات الوقود الأحفوري من أستراليا - دولة ذات كثافة سكانية منخفضة نسبيا.

ولا يعني ذلك أنه يعفي الدولة من المسؤولية، التي لديها أعلى نسبة انبعاثات للفرد في العالم. وقد يؤدي تجميع 26 مليون مواطن أسترالي في مدينة واحدة إلى منح هذه الرسوم المتحركة مظهرا مختلفا بعض الشيء. والأمر المحبط أيضا (والمرئي في مقطع فيديو آخر) هو الطريقة التي تتبادل بها اليابسة وثاني أكسيد الكربون في المحيطات معركة للبقاء متوازنة في الغلاف الجوي. إن انبعاثات الوقود الأحفوري هي التي تقلب مستويات ثاني أكسيد الكربون فوق الوضع الراهن.

وبينما يمثل ثاني أكسيد الكربون 0.04% فقط من الغازات في الغلاف الجوي للأرض، فإن له تأثيرا كبيرا من حيث تشتت الإشعاع الحراري مرة أخرى نحو السطح.

وكل ذلك يعني موجات الحر والجفاف والفيضانات والعواصف الأكثر تطرفا وتكرارا، فضلا عن مناطق مناخية جديدة لنصف كوكب الأرض، وتأثيرات مدمرة على الحياة البرية، وزيادة خطر الإصابة بالأمراض.

ولا يزال من الممكن اتخاذ إجراءات للتخفيف من تغير المناخ، ولكن التغييرات يجب أن تكون كبيرة وسريعة.

المصدر: ساينس ألرت