اختراقات تكنولوجية يُتوقع أن تغير حياتنا في القرن الحالي حسب الخبراء!

بدأ العالم حقبة جديدة من التقنيات المثيرة، ويكشف الخبراء كيف أن الواقع المعزز والروبوتات والذكاء الاصطناعي مهيأة لتغيير حياتنا اليومية بطرق لا يمكن تصورها تقريبا.

صرح مايك رودس، الرئيس التنفيذي ومؤسس ConsultMyApp، لموقع "ديلي ميل" أنه يتوقع أن العدسات اللاصقة ستعرض معلومات على أعيننا، وسيدمج الواقع المعزز واقعنا مع عالم رقمي، وسيساعدنا الذكاء الاصطناعي في التحدث مع بعضنا البعض عن بعد.

ومع توقع PwC أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يضيف 15.7 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030 (أكثر من ناتج الصين والهند مجتمعتين)، نحن على وشك حدوث أكبر تحول تكنولوجي في التاريخ.

وأخذ موقع "ديلي ميل" أفكار رودس، من بين أمور أخرى، وأعادها للحياة باستخدام منشئ الذكاء الاصطناعي الشهير Midjourney لإنشاء صور لما قد تبدو عليه هذه الاختراقات التكنولوجية.

- استخدام عدسات AR اللاصقة

بدلا من حمل الهواتف الذكية، سيستخدم الأشخاص العدسات اللاصقة للذكاء الاصطناعي لعرض المعلومات التي يحصلون عليها من هواتفهم الآن، كما قال رودس.

وقال: "يمكن أن توفر عدسات AR اللاصقة التي لا تعيق نشاط المستخدم اليومي، فرصا مذهلة لتقنية الواقع المعزز من خلال تزويد المستهلكين بواجهة تتيح لهم العيش والعمل في نفس الوقت مع الوصول الكامل إلى الإنترنت، كل ذلك في عين الناظر!. نحن نرى بالفعل شركات مثل Mojo Vision تدرك أن هذه هي الكأس المقدسة (على الرغم من نفاد رأس المال في هذه العملية)، وسيكون هناك الكثير لتتبعه".

- الذكاء الاصطناعي يمكّننا من تحقيق توارد خواطر

وفقا للدكتورة كلير والش، مديرة التعليم في معهد التحليلات، فإن الذكاء الاصطناعي سيمكّن الآلات من النظر داخل عقولنا - ويمكن أن يجعل البشر يتخيلون.

وقد لا تكون قراءة الأفكار شيئا من الخيال العلمي. وقالت والش إن الباحثين قد دربوا بالفعل Chat GPT1 على ترجمة صور التصوير بالرنين المغناطيسي إلى وصف نصي للصورة التي ينظر إليها الشخص، أو مشهد يتكشف أمام أعين الشخص.

وابتكر Midjourney صورا تعرض سماعات رأس فريدة باستخدام الذكاء الاصطناعي الذي ينقل الأفكار بين الناس.

- سيكون لدينا "doppelgangers الرقمية" ("التوأم الرقمي الحيوي") لتحسين صحتنا

في الصناعة، التوائم الرقمية هي محاكاة لأجسام العالم الحقيقي التي يتم تغذيتها بالبيانات.

على سبيل المثال، يوفر التوأم الرقمي لتوربينات الرياح للمهندسين فرصة تشخيص المشكلات دون زيارة الموقع.

لكن في المستقبل، قد يكون لدينا توائم رقمية لأجسامنا، نماذج ثلاثية الأبعاد تتفاعل مع بياناتنا الصحية الحقيقية، وفقا للباحثين في NTT Research.

وقد يوفر "التوأم الرقمي الحيوي" للأطباء فرصة لمعرفة كيفية استجابة المريض للأدوية - قبل وصفها.

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وقال كريس شو، مدير التسويق بشركة NTT Research، إن NTT تحاول بناء نموذج لجسم الإنسان، لكن "ضبط هذا النموذج العام لإنشاء توأم رقمي فردي سيشمل اختراقات معقدة في البيانات والرياضيات. وسيستغرق الأمر أيضا وقتا - عقودا للتحقيق الكامل لإمكانيات هذا المشروع. لكن البحث الأساسي الذي يتم إجراؤه اليوم سينقذ الأرواح غدا، مع إعادة كتابة التوأم الرقمي الحيوي فهمنا وإدارتنا للطب الدقيق".

- سيكون لدى كل واحد منا "خادم شخصي" يعمل بالذكاء الاصطناعي

ستشهد التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي اعتماد البشر على "خدم" الذكاء الاصطناعي يذكرنا بإعداد وجبات الطعام، والمساعدة في تحقيق أهداف التمرين والبقاء على اطلاع بجدول أعمالهم، كما يقول مارتن كريمر، محامي الوعي الأمني في موقع KnowBe4.

ويعتقد كريمر أن "المساعدين" سيتواجدون في الواقع المعزز - حيث تنتقل حياة الناس بشكل متزايد إلى العالم الافتراضي. إن التقدم في الذكاء العام الاصطناعي (في وقت ما بين 2030 و2050) سيجعل ذلك ممكنا. وستكون النماذج اللغوية الكبيرة قادرة بشكل مثالي تقريبا على فهم اللغة البشرية.

ويتيح التركيب الصوتي لأجهزة الكمبيوتر التحدث. وستكون العديد من مهام الجدولة وتخطيط المسار معقدة أو حتى صعبة. وستؤدي معالجة الإشارات المتوازية باستخدام الحوسبة الكمومية إلى إطلاق العنان لقدرات وموارد الحوسبة المطلوبة.

- سيبتلع الناس الحبوب الرقمية للتشخيص المسبق للمرض

في المستقبل القريب، قد يبتلع الناس أجهزة استشعار لتشخيص الحالات قبل أن تؤثر عليهم، بناء على الاتجاه الحالي للأجهزة القابلة للارتداء لمراقبة الصحة.

وتقدم الشركات الناشئة مثل Celsius بالفعل أجهزة صحية قابلة للارتداء - يكتشف سوار المعصم Celsius الهبات الساخنة ويبرد من يرتديها.

لكن في المستقبل، قد يبتلع الناس حبة رقمية مزودة بأجهزة استشعار قابلة للابتلاع ليتم "تحذيرهم مسبقا" من الظروف التي قد تؤثر عليهم.

وقد يصبح "التشخيص السلبي"، حيث يتم تشخيص الحالات قبل أن تؤثر على المرضى، هو القاعدة.

وقال المستقبلي شيففي جيرفيس إن ابتلاع "الحبة الرقمية" ليس متاحا للجميع، وقد أظهرت التجارب والأمثلة المبكرة أن الناس إما يحبونها أو يكرهونها.

وتابع جيرفيس: '' بالنسبة لبعض الناس، ليس هناك الكثير من الخيارات. يجب أن يعرف أولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، أو يخضعون للعلاج الكيميائي، أو الذين يعانون بالفعل من حالات طبية تهدد الحياة، في وقت مبكر ما إذا كان هناك شيء آخر قادم. قد تكون المفاجأة قاتلة. بدأت أجهزة اللياقة البدنية القابلة للارتداء في اتجاه التشخيص السلبي ولكنها تتجه نحو الاتجاه الطبي الرئيسي. يجب أن يكون اختيار الفرد دائما، ويجب أن تكون هذه التكنولوجيا متوافقة مع تفضيلات خصوصية المريض لتعكس أفضل اهتماماته في جميع الأوقات".

- استبدال أجزاء الجسم بالروبوتات

قالت ميشيل داند، رئيسة منتجات اللياقة البدنية في David Lloyd Clubs، إن الناس سيستخدمون الأدوية المضادة للشيخوخة وأجزاء الجسم البديلة لهزيمة الشيخوخة.

وقالت داند إن كبار السن سيكونون أكثر لياقة وصحة من أي وقت مضى.

وأوضحت أن "المعدل الذي تتطور به التكنولوجيا في مجالات الروبوتات وتضخيم الإنسان، من المرجح أن يتم القضاء على العديد من مراحل الشيخوخة الطبيعية التي يمكن أن تعيقنا في الأربعين عاما القادمة".

ومن تكنولوجيا الروبوتات في أطرافنا التي تتصدى لتأثيرات التهاب المفاصل إلى عمليات الزرع التي تعمل على تحسين القدرة الإدراكية والاستفادة بشكل مباشر من أنظمتنا العصبية، فإن الاحتمال هو بحلول الستينيات من القرن الماضي أننا لن نعيش لفترة أطول فحسب، لكننا سنكون بصحة أفضل من أي وقت مضى قبل.

- الحديث عن الروبوتات البشرية سيكون في كل مكان

سيصبح الحديث عن الروبوتات البشرية أمرا شائعا بسرعة، مدفوعا جزئيا بالاختراقات الحديثة في مجال الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT، كما يقول عالم المستقبل برنارد مار، مؤلف كتاب مهارات المستقبل: المهارات والكفاءات العشرين التي يحتاجها الجميع للنجاح في عالم رقمي.

وستعمل الروبوتات في كل شيء من البناء إلى مهن الرعاية.

وقال مار إن الآلات ستساهم في المجتمع البشري بطرق لا يمكننا تخيلها حتى الآن - طالما تم أخذ الاعتبارات الأخلاقية في الاعتبار.

وتابع مار قائلا: "بالنظر إلى المستقبل، فإن التطبيقات المحتملة للروبوتات تغطي العديد من الصناعات. إن إمكاناتها هائلة، من أداء المهام الخطرة في البيئات الخطرة إلى المساعدة في الرعاية الصحية إلى الخدمات الشخصية في البيع بالتجزئة والضيافة. التحدي لا يقتصر فقط على تطوير التكنولوجيا ولكن ضمان توافقها ودعمها لقيم واحتياجات مجتمعنا البشري. وبالتالي، فإن "طفرة الذكاء الاصطناعي" ليست غاية في حد ذاتها ولكنها أداة، إذا تم استخدامها بعناية، يمكن أن تحقق فوائد مجتمعية كبيرة".

- سيتنبأ سماسرة الأسهم بالذكاء الاصطناعي بالمستقبل

ستجعل الحوسبة الكمومية - التي تستخدم الخصائص الغريبة للحوسبة الكمومية لمعالجة الشحن الفائق - من الممكن التنبؤ بالمستقبل.

بدلا من استخدام "البتات" التقليدية من الآحاد والأصفار، تستخدم أجهزة الكمبيوتر الكمومية "الكيوبتات" حيث يمكن أن تكون الأرقام واحدة أو صفرا أو كليهما في وقت واحد.

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وفي هذا القرن، من المتوقع أن تطلق الحوسبة الكمومية كميات هائلة من قوة المعالجة، وفقا لكريس هاكيت من Face Digital، الذي يقدم المشورة لشركات الخدمات المالية.

وقال هاكيت: "يمكنك عمل تنبؤات سوق دقيقة بشكل مذهل، وتحسين الاستثمارات، وحتى إدارة المخاطر بطرق لم نحلم بها مطلقا". تخيل تسجيل الدخول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والحصول على المشورة المالية بناء على تنبؤات فائقة الدقة. تخيل أن تكون قادرا على التنقل في رحلتك المالية بثقة، مع العلم أن الاقتراحات المقدمة لك تستند إلى البيانات التي تم تحطيمها بواسطة الكمبيوتر الكمومي.

- سيكون الإنترنت عالما ثلاثي الأبعاد

بدلا من الإنترنت "المسطح'' الذي يتم زيارته من خلال الهواتف الذكية، سيكون لدينا جميعا صور رمزية ثلاثية الأبعاد نستخدمها لاستكشاف كل شيء من التسوق إلى الترفيه، كما يقول سيمون وندسور، مؤسس مشروع NFT والعالم الافتراضي، Metashima، والمؤسس المشارك لاستوديو الإنتاج الافتراضي، Dimension.

ويعتقد وندسور أنه سيصبح من الطبيعي تجربة الإنترنت بتقنية ثلاثية الأبعاد.

ويتمثل الهدف من metaverse في أنه عالم افتراضي حيث يمكنك الوصول إلى كل قيمة الإنترنت، ولكن بطريقة ثلاثية الأبعاد، ويمكنك القيام بذلك مع وجود فرص جديدة في الاعتبار وطرق جديدة لتجربة أشياء مثل الترفيه.

- زراعة معظم طعامنا في المختبرات

تصدرت اللحوم الاصطناعية عناوين الصحف مؤخرا، ولكن في العقود القادمة، سيتم زراعة كل شيء من منتجات الألبان إلى الخضار في أطباق المختبر، كما قال أنتوني تشاو، المؤسس المشارك لشركة Agronomics.

ويقول تشاو إن التكنولوجيا، المعروفة باسم "الزراعة الخلوية"، هي التكنولوجيا الوحيدة التي يمكنها زيادة إنتاج الغذاء دون تجاوز موارد الأرض.

ويقول تشاو: "تتمتع تقنيات مثل التخمير الدقيق بالقدرة على إحداث ثورة كاملة في الصناعات التقليدية، بما في ذلك صناعة الألبان والبيض، نحو مستقبل أكثر استدامة".

وقال مار: "إن اعتماد الزراعة الخلوية أمر بالغ الأهمية لأننا ببساطة لا نستطيع إطعام سكان العالم اليوم البالغ عددهم ثمانية مليارات شخص دون التسبب في أضرار لا رجعة فيها للبيئة الطبيعية، ناهيك عن النمو السكاني المتوقع لملياري شخص إضافي في العقود المقبلة".

المصدر: ديلي ميل