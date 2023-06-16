روسيا تدعم قطاع النقل في ياقوتيا بمروحيات معدّلة

أعلنت مؤسسة "روستيخ" أنها بدأت بتزويد شركات النقل الجوي في جمهورية ياقوتيا الروسية بدفعات من المروحيات المدنية المتعددة الاستخدامات.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة: "قامت روستيخ مؤخرا بتسليم شركة Polar Airlines مروحيتين جديدتين من فئة Mi-8MTV-1، وهذه الطائرات ستذهب لخدمة الناس في جمهورية ياقوتيا الروسية، وستسخدم في إجلاء المرضى من المناطق النائية، بما فيها مناطق الدائرة القطبية الشمالية، كما ستستعمل لنقل الركاب والبضائع".

وأشارت المؤسسة إلى أن جمهورية ياقوتيا تعتبر من أكبر الجمهوريات في الاتحاد الروسي، وتمتد على ملايين الكيلومترات المربعة، ولضمان إجلاء المرضى والمصابين في المناطق النائية هناك تم استحداث عدة فروع للشركة المذكورة ليتم تزويدها بطائرات ومروحيات جديدة. وستتمركز طائرات الهليكوبتر في مدن نيوربا وسريدنيكوليمسك وقرى زيريانكا وباتاجاي وتيكسي وقرية ماجان".

وتعتبر مروحيات Mi-8MTV-1 الروسية المتعددة الأغراض من أكثر الطائرات شعبية في مجال الطيران القطبي، وأثبتت موثوقيتها حتى في أقسى الظروف، ويمكنها الهبوط في الأماكن غير المجهزة لهبوط المروحيات عادة، لذا يتم الاعتماد عليها في مناطق الشمال الروسي والمناطق النائية في روسيا.

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وتم تعديل مروحيات Mi-8MTV-1 الجديدة لتركيب خزانات وقود إضافية فيها بسعة 915 ليترا ليزيد مدى طيرانها في كل رحلة إلى 1050 كلم، كما صممت هذه المروحيات لتكون قادرة على العمل في مختلف ظروف الطقس وفي درجات حرارة تتراوح ما بين -50 إلى +50 درجة مئوية. وتمتلك شركة Polar Airlines حاليا 12 مروحية من هذه المروحيات، و25 مروحية من مروحيات "Mi-8" بمختلف فئاتها.

المصدر: سلاح روسيا