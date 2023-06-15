عالم مصريات: الأهرامات ليست مجرد مقابر بل محطات لتوليد الطاقة الكهربائية والإنارة

قال الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، إن بعض الآراء المطروحة عالميا، ترى أن الأهرامات أكثر من مجرد مقابر.

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وأضاف السيسي، عبر فضائية "النهار"، مساء الأربعاء، أن بعض هذه الآراء ترى أن الأهرامات محطات لتوليد الطاقة الكهربائية والإنارة.

وأرجع عالم المصريات هذا الرأي إلى أن "جدار غرفة الملك يتكون من السيليكون كوارتز، الذي يولد الطاقة التي تتصل بالقضبان النحاسية الموجودة في قاع الهرم".

وأشار إلى أن هناك مسلة لـ"تحتمس الثالث" مكتوب عليها عبارة "قمة هذه المسلة من الذهب الخالص ولكنها تشع نورا لكل ما حولها"، متابعا: "بيقولوا إن المسلة اللي معمولة من الجرانيت السيليكون كوارتز ممكن تشع نور لما حولها"

المصدر: المصري اليوم