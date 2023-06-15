العثور على فأس حجرية عمرها 6 آلاف عام شمالي روسيا

عثر علماء الآثار في دير بمحمية "كيريل بيلوزيرسكي" البيئية التاريخية شمالي روسيا، على فأس فريدة صنعها الإنسان من الصخور المحلية قبل 6 آلاف عام.

وقال ناطق باسم المحمية في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية إن الاكتشاف يشهد على أن موقعا من العصر الحجري الحديث كان موجودا في هذا المكان ، كما إنه يدل على أن الإنسان كان يقطن هذه المنطقة حتى قبل بناء الدير هنا.

وقال ميخائيل شارومازوف مدير عام محمية "كيريل – بيلوزيرسكي" إن الفأس الحجرية بحالة جيدة وتعود إلى الألفية الرابعة قبل الميلاد، وهو ما يعتبر من أهم الاكتشافات التي حققها علماء الاثار في منطقة المحمية والدير الأرثوذكسي على مدى تاريخهما الطويل. وستحفظ القطعة الأثرية الثمينة منذ الآن في متحف المحمية".

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وحسب أمينة المتحف آنا آنيكينا فإن الفأس اكتشفت في منطقة دير "إيفانوفسكي" القديم الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من المحمية التاريخية، وهناك مستوطنة "كيريلوف – 1" القديمة التي اكتشفت عام 1998 من قبل عالمي الآثار إيليا بابين وألكسندر سوفوروف. ومنذ ذلك الحين تجري الحفريات الأثرية في المنطقة باستمرار.

وقالت إن المنطقة كانت ملائمة للاستيطان منذ 6000 عام، واستخدم الإنسان آنذاك فأسا مصنوعا من الصخور المحلية بمقياس 3.2×7×2 سنتيمتر كإسفين بين جذوع الأشجار.

يذكر أن دير "كيريل-بيلوزيرسكي" تم تأسيسه عام 1397 على يد الراهب سيريل، وهو أكبر حصن ودير أرثوذكسي يعود تاريخه إلى عصر بلاد الروس القديمة. وتعتبر القلعة ذروة لفن التحصين في العصور الوسطى. وتتكون من 11 كنيسة حجرية وبرج جرس وقاعتي طعام ومستشفييْن ومباني سكنية وتجارية، وتحيط بها حلقة مزدوجة من التحصينات التي أنشئت في القرنيْن السادس عشر والسابع عشر.

وقد تم إدراج المجمع التاريخي الديني القديم على قائمة المنشآت التاريخية والدينية ذات القيمة الخاصة للتراث الثقافي لشعوب روسيا.

المصدر: تاس