الكشف عن خطوط سرية وعلامات غريبة أخرى لدى البشر!

يوجد لدى البشر أنماط بشرة غير مرئية، بسبب شذوذ في كيفية تشكل الطبقة المغلفة.

وعلى عكس بعض شائعات الإنترنت، لا يمكن للحيوانات رؤيتها (لا، لا تستطيع قطتك رؤية خطوطك السرية). ولكن يمكن أن تظهر هذه البقع والخطوط مع أمراض جلدية مختلفة، بما في ذلك الإكزيما والبهاق.

وبحلول مطلع القرن العشرين، درس طبيب الأمراض الجلدية الألماني ألفريد بلاشكو جلد أكثر من 150 مريضا. ولاحظ أنماط الشامات والوحمات والأمراض الجلدية الأخرى عبر أجسامهم واكتشف أنها تتبع خطوطا محددة على ما يبدو.

ويبدو أن الخطوط كانت موجودة عند الولادة ولم تتبع أي نظام جسم معروف آخر مثل الأوعية الدموية أو الأعصاب. بدلا من ذلك، تقوم بإنشاء أقواس كاسحة للصدر، وأشكال جبلية عبر الظهر، وحلقات بعقب ملتفة.

وتمت إضافة المزيد من التفاصيل، بما في ذلك الحلزونات لفروة الرأس والتلويحات، إلى الخريطة بعد 100 عام من قبل الطبيب رودولف هابل.

ويُعتقد الآن أن خطوط Blaschko هذه تتبع التنقلات التي قامت بها خلايانا أثناء انقسامها وتنمو في الجلد الذي نحن فيه الآن، أثناء التطور الجنيني. وعلى وجه التحديد، يتم رسمها بواسطة مسارات الخلايا الكيراتينية - الخلية الرئيسية في الجلد السطحي - والخلايا الصباغية - الخلايا العميقة في البشرة المسؤولة عن صبغة بشرتنا.

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وتتشكل الخلايا الصباغية في القمة العصبية للجنين بينما لا تزال مجرد نقطة من بضع مئات من الخلايا. وحول هذه المرحلة من التطور عند الإناث، تبدأ الخلايا بشكل عشوائي في اختيار الكروموسوم X الذي يجب إيقافه، حيث نحتاج فقط إلى واحد منها نشط لكل خلية، ومع ذلك فقد ورثنا اثنين، واحدا من الأم وآخر من الأب.

لذا، فإن بعض الخلايا الجنينية التي تؤدي إلى تكوين خلايا الجلد لدينا سيكون لها كروموسوم الأب X، بينما يكون للبعض الآخر كروموسوم الأم. وستحافظ جميع الخلايا التي تنقسم من تلك الخلايا المبكرة على نفس إعداد الكروموسوم اللاجيني X، ما يعني أن خط Blaschko بأكمله سيشارك أيضا هذا الإصدار من الحمض النووي، في حين أن الخط المجاور له قد يكون هو نفسه، أو قد يكون له X الآخر.

وهذه هي الطريقة التي تظهر بها بعض الأنماط كخطوط، بينما يظهر البعض الآخر كبقع أكبر. وتسمى هذه الترقيعات من التنميط الجيني بالفسيفساء، ويمكن أن تحدث مع الطفرات التي تحدث في وقت مبكر من التطور أيضا، وليس فقط السمات المرتبطة بالكروموسوم X.

ونظرا لأن لون الصبغة البشرية يتم تحديده بأكثر من مجرد جين في كروموسوم X الخاص بنا، فلا يمكنك عادة رؤية هذا التأثير في البشر. ومع ذلك، في الحيوانات الأخرى، ترتبط جينات لون الغلاف حصريا بالكروموسوم X الخاص بها.

وتحدد بقع الألوان الخاصة بها بوضوح مكان تواجد كلا النوعين المختلفين من الخلايا، مجموعة بها كروموسوم X للأم والأخرى مع الأب.

لكن يمكن لبعض الظروف أيضا أن تجعل هذه الخطوط مرئية عند البشر أيضا.

ويمكن أن تؤدي الطفرات التي تنطوي على الخلايا المنتجة للون إلى ظهور فسيفساء صباغية على شكل خطوط ودوامات تتبع خطوط Blaschko.

وفي حين أنه من الممتع التكهن بالشكل الذي قد تبدو عليه مجموعتك الفريدة من خطوط Blaschko، فإن فهم هذه الأنماط يمكن أن يساعد الأطباء في تشخيص الأمراض الجلدية أيضا.

المصدر: ساينس ألرت