فرنسا تسعى لتطوير غواصات مسيرة كبيرة لجيشها

أعلن موقع Naval Group أن فرنسا تعمل على مشروع لتطوير غواصات مسيرة كبيرة لسلاح البحرية في جيشها.

وتبعا لمعلومات الموقع فإن المديرية العامة للتسليح في فرنسا (DGA) وقعت مع شركة Naval Group عقودا تتعلق بالأبحاث في مجالات تطوير غواصات مسيرة كبيرة من نوع UCUV لصالح الجيش الفرنسي.

وتنص بنود العقود التمهيدية الجديدة على أن تعمل Naval Group لمدة 9 أشهر على دراسة مقترحات لتطوير غواصات قتالية من فئة UCUV لصالح الجيش الفرنسي، وتحديد الآليات المطلوبة لتطوير منظومات تقنية لهذه الغواصات.

وأشار ممثلو Naval Group إلى أن الآليات والغواصات المسيرة ينظر إليها باهتمام متزايد على أنها أدوات ذات قيمة استراتيجية مهمة للجيوش في السنوات الأخيرة، ومطلوبة من قبل سلاح البحرية في العديد من البلدان لاستخدامها في مجالات مختلفة مثل عمليات الاستطلاع ورصد تحركات العدو وعمليات المراقبة ودراسة قاع البحار والمحيطات.

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وتجدر الإشارة إلى أن Naval Group تمتلك خبرة لا بأس بها في مجال تطوير الغواصات المسيرة، فمنذ العام 2016 كانت قد بدأت بتطوير نموذج أولي لغواصة مسيرة من فئة XLUUV.

المصدر: سلاح روسيا