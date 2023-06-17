اكتشاف سبعة مزامير عظمية قديمة

عثر علماء الآثار في مستوطنة عين ملاحة على سبع آلات موسيقية هوائية عبارة عن "مزامير" مصنوعة من العظام عمرها 12 ألف عام.

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وتشير مجلة Scientific Reports، إلى أن هذه البلدة تقع في شمال فلسطين (إسرائيل حاليا)، وأن هذه المزامير مصنوعة من عظام طيور مائية صغيرة وتعطي صوتا شبيها بأصوات بعض الطيور الجارحة مثل الباشق الأوراسي والعوسق الشائع (هو اسم شائع يُطلق على مجموعة من الجوارح من جنس الصقر واسمه العلمي Falco tinnunculus ويسمى أيضا صقر الجراد).

وتجدر الإشارة إلى أن الحضارة النطوفية، هي حضارة قديمة تنسب إلى وادي النطوف الواقع شمال غربي القدس في فلسطين كانت قائمة بين أعوام 13000 و9700 قبل الميلاد، وكان أفرادها يختارون العظام الصغيرة بوعي من أجل الحصول على أصوات عالية لمحاكاة أصوات طيور جوارح محددة.

ووفقا للخبراء، من المحتمل أن هذه المزامير العظمية كانت تستخدم في الصيد أو كآلات موسيقية أو للتواصل مع الطيور نفسها. ولكن من الواضح جدا أن النطوفيين كانوا يولون أهمية رمزية خاصة للطيور، وهذا ما تؤكده الحلي المختلفة المصنوعة من مخالبها التي عثر عليها في عين ملاحة.

ويشير الخبراء إلى أن لهذا الاكتشاف اهمية لمعرفة ممارسات وعادات تلك الحضارة خلال فترة الانتقال من نمط الحياة المتنقلة إلى نمط الحياة المستقرة وبداية تطور الزراعة.

المصدر: لينتا. رو