روسيا..ابتكار دواء لعلاج التسمم الكحولي

ابتكر علماء معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا دواء من شأنه تقليل آثار الإفراط في شرب الكحول.





ووفقا للمبتكرين، سيحافظ هذا الدواء الجديد على تناسق الحركة ورصانة التفكير ويسمح بالبقاء في حالة جيدة أثناء جلسات تناول الكحول.

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ويشير إيليا إيفاشينكو الباحث في المعهد، إلى أن هذا الدواء عبارة عن إضافات بيولوجية نشطة يحصل عليها من الأحماض الأمينية الطبيعية والكربوهيدرات وتسرع عمليات التمثيل الغذائي في الجسم وتحسن عمل الجهاز العصبي.

ويقول: "المهم أن المادة المضافة تخفض من التسمم في لحظة تفاعل الجسم مع الكحول، ما سيساعد الكثيرين على الحفاظ على ماء الوجه".

ويضيف: ليس لهذا الدواء أي آثار جانبية أو مضاعفات، وسوف يكون على شكل مسحوق في أكياس تستخدم مرة واحدة وسوف يباع على شكل علب تحتوي كل منها على 10 أكياس بسعر 300 روبل.

ويقول إيفاشنكو: "سيكون هذا الدواء مفيدا عندما يحتاج الشخص إلى مواكبة الحديث في جلسات سمر تتضمن شرب الكحول".

ويحذر المبتكرون من أن هذا الدواء ليس ترياقا يسمح بقيادة السيارة بعد تناول الكحول.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"