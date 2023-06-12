طائرة الركاب الروسية المطورة "إيل – 96 – 400" تستعد للقيام بأول رحلة جوية

اختتمت عملية تحديث طائرة الركاب السوفيتية القديمة "إيل – 96 - 300" لتتحول إلى نموذج "إيل – 96 – 400 إم" العريض الهيكل الحديث.

أفادت بذلك شركة الطائرات الموحدة الروسية وكشفت عن صورة فوتوغرافية للطائرة الجديدة.

لدى النموذج المطور هيكل أطول يتسع لـ400 راكب بدلا من 300 راكب في "إيل – 96 – 300". وتم تزويد النموذج الجديد بمحركات قوية وأجهزة قيادة وملاحة حديثة روسية الصنع.

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يذكر أن طائرة "إيل -96 – 300" هي النموذج السوفيتي الوحيد العريض الهيكل الذي لا يزال يُنتج على دفعات ولو نادراً وبكميات محدودة، وهي الطائرة الحكومية الرقم 1 التي يستخدمها الرئيس الروسي لزيارة البلدان الأخرى.

وهناك سمة سلبية هامة، وهي إيجابية في نفس الوقت، تنحصر في أن نموذجي "300" و"400" تم تزويدهما بـ4 محركات، بدلا من محركيْن اثنين في طائرات "إيرباص" و"بوينغ، الأمر الذي يزيد من استهلاك الوقود ويزيد في الوقت نفسه من أمان السفر بهذه الطائرة.

ويقول الخبراء أن الحالة الصحية للركاب الذين يعانون من أمراض القلب أفضل في "إيل – 90 -300 و400"، مقارنة بطائرات "بوينغ" و"إيرباص".

وقد بلغ وزن الطائرة عند الإقلاع 270 طنا، ومدى العمل الأقصى 9800 كلم، ةسرعة الطائرة 900 كلم/ساعة، والارتفاع الأقصى للتحليق 13200 متر، والعدد الأقصى للركاب 435 راكب، وقطر الهيكل 6 أمتار، وأفراد الطاقم 3، وطول الطائرة 64 مترا.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا